La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au început dezbaterile judiciare în dosarul privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Procesul este pe ultima sută de metri. Cinci dintre cei opt inculpați sunt prezenți în sala de judecată, printre aceștia fiind fostul premier Iurie Leancă și fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr.

În fața instanței mai sunt Alla Țubari, fost șef al Serviciului analiză economică al Aeroportului, Tudor Copaci, fost director al Agenției Proprietății Publice, și Angela Susanu, fost director adjunct al APP.

Dezbateri judiciare în dosarul concesionării aeroportului/ PRO TV

Dezbateri judiciare în dosarul concesionării aeroportului/ PRO TV

Potrivit procurorilor, aceștia ar fi acționat în interesele unor grupări asociate lui Ilan Șor și lui Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Procurorii susțin că, prin acțiunile lor, statului i-ar fi fost cauzat un prejudiciu de peste 392 de milioane de lei.

Inculpații nu-și recunosc vina și pledează nevinovați.

După încheierea dezbaterilor judiciare, inculpații vor avea dreptul la ultimul cuvânt, iar ulterior instanța urmează să pronunțe sentința.

Dosarul concesionării Aeroportului Chișinău

Dosarul privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău a fost trimis în instanță în 2023 și îi vizează pe opt foști funcționari și demnitari. Printre cei judecați sunt fostul premier Iurie Leancă, fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr, fostul director al Agenției Proprietății Publice Tudor Copaci, fostul director adjunct al APP Angela Susanu, precum și mai mulți foști responsabili din cadrul Aeroportului și APP.

Potrivit procurorilor, inculpații ar fi concesionat în 2013 Aeroportul Internațional Chișinău în interesul unei organizații criminale, iar acum riscă închisoare de la 4 la 8 ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 10 la 15 ani.

Acuzatorii mai spun că Iurie Leancă, Valeriu Lazăr, Tudor Copaci și Petru Jardan ar fi micșorat procentul din profit care urma să ajungă în bugetul de stat în urma concesionării aeroportului – de la 8% la 1%, iar concursul ar fi fost mimat, statul fiind prejudiciat. Învinuiții nu își recunosc vina.

Aeroportul Internațional Chișinău a revenit în proprietatea statului în luna martie, în baza unei decizii a Curții de Apel, după ce compania concesionară, Avia Invest, controlată de Ilan Șor, fusese acuzată că nu a realizat investițiile promise în dezvoltarea aeroportului.

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Acordul de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău a fost semnat în condiții netransparente, în august 2013, între Agenția Proprietății Publice și compania Avia Invest, controlată de fugarul Ilan Șor, pentru o perioadă de 49 de ani. În acest timp, compania se obliga să-i achite statului un procent din venituri și să efectueze investiții de peste 240 de milioane de euro.

În 2020, APP a anunțat despre rezilierea contractului, din motiv că Avia Invest nu și-ar fi executat obligațiile contractuale. Atunci, compania a respins acuzațiile și a atacat decizia APP în instanță.

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