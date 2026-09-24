Igor Dodon nu s-a prezentat nici astăzi la ședința de judecată în dosarul „Sacoșa neagră”, iar mâine este așteptat să vină în instanță pentru ca procurorii să-i poată prezenta o ordonanță, document care poate fi comunicat doar în prezența inculpatului. Deputatul socialist spune că nu poate face declarații până când nu vor fi examinate toate probele acuzării și audiați toți martorii.

Igor DODON, DEPUTAT SOCIALIST: „Ieri a fost ședința de judecată, avocații mei participă la toate ședințele. Conform procedurii trebuie să se finalizeze examinarea tuturor probelor din ambele părți. Toate probele din partea acuzării încă nu au fost examinate. Un martor nu s-a prezentat ieri, de aceea până nu se examinează toți martorii, eu nu pot face declarații, asta este procedura”.

Dosarul „Sacoșa neagră”

Procesul în dosarul sacoșa neagră, este la etapa audierii martorilor din partea apărării. Potrivit avocaților, din cei 36 de martori acceptați de instanță au mai rămas să fie audiați încă nouă. În acest dosar, Igor Dodond este cercetat de corupere pasivă agravantă și acceptarea finanțării formațiunii de către o organizație criminală. El respinge acuzațiile.

Dosarul reluat de la zero

După trei ani de examinare în instanță, dosarul denumit generic sacoșa neagră a fost reluat de la zero la începutul acestui an, motivul fiind înlocuirea unor judecători din complet.

Dosarul a fost deschis în baza imaginilor în care fostul președinte primește o sacoșă neagră de la Vlad Plahotniuc. Videoul a fost publicat de fostul deputat Iurie Reniță, care spunea atunci că în sacoșă ar fi fost până la 900 de mii de euro.

Dodon este învinuit de îmbogățire ilicită, trădare de patrie, corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului socialiștilor de către o organizație criminală. Acuzații pe care le neagă.

Citeste si : A început audierea martorilor în dosarul sacoșa neagră, unde Igor Dodon este cercetat penal. Primele persoane care au făcut declarații în fața magistraților - VIDEO