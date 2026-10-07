Dumitru Pîslaru pleacă din funcția de secretar general al Ministerului Muncii. Guvernul a aprobat cererea de demisie

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Dumitru Pîslaru pleacă din funcția de secretar general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Demisia acestuia a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului, după ce Pîslaru a depus o cerere în acest sens. Elena Pozdîrcă Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul ședinței Executivului. Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Vreau să-i mulțumesc domnului PÎslaru pentru activitatea sa în cadrul ministerului și să-i doresc succes în activitatea profesională ulterioară”. Pîslaru a ocupat funcția de secretar general al ministerului, iar plecarea sa are loc în baza cererii de demisie. Va fi eliberat începând cu 15 octombrie. Acesta a activat în cadrul ministerului din anul 2025.