Ministerul Afacerilor Interne va revizui procedurile interne de intervenție și siguranță, după accidentul tragic produs ieri în raionul Sîngerei, în urma căruia doi polițiști și-au pierdut viața în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Anunțul a fost făcut astăzi, de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a declarat că măsura urmărește reducerea riscurilor și limitarea consecințelor unor incidente similare pe viitor.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „Urmare a acestui accident tragic, vom revizui și procedurile interne, astfel încât, în eventualitatea unor cazuri similare, impactul să fie unul mai mic, astfel încât să reducem riscurile ascoiate unor accidente cu decese sau cu traumatisme severe".

Cum s-a produs accidentul

Tragedia de la Sîngerei s-a produs ieri, în satul Grigorăuca, în timpul unei misiuni de serviciu desfășurate de doi agenți de patrulare. Potrivit informațiilor oferite de poliție, aceștia se aflau pe acostament, în afara autospecialei de serviciu, care era staționată regulamentar și avea semnalele luminoase conectate.

În acel moment, un automobil condus de un bărbat a părăsit carosabilul și a intrat violent în cei doi polițiști. Impactul a fost extrem de puternic, iar agenții au fost grav răniți.

Cei doi au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Sîngerei, unde au fost internați în stare critică și supuși intervențiilor chirurgicale. În ciuda eforturilor medicilor, ambii au decedat la scurt timp. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore.

Primele concluzii ale anchetatorilor

Șoferul automobilului care a lovit doi polițiști de patrulare în raionul Sîngerei ar fi adormit la volan înainte de producerea accidentului. Aceasta este versiunea preliminară luată în calcul de anchetatori, potrivit declarațiilor făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.

PG a pornit un proces penal

Procuratura Generală a pornit o cauză penală. Procurorii din cadrul Oficiului Sîngerei al Procuraturii Bălți urmează să înainteze în instanță un demers privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru 30 de zile pentru șoferul care se afla la volan.

Cine sunt victimele

Potrivit autorităților, victimele sunt Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, și Nicolae Dragan, în vârstă de 25 de ani.

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