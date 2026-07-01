În urma scandalului de la MoldATSA, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că partidul a decis retragerea calității de membru pentru Anastasia Taburceanu. Totodată, Biroul Permanent Național al formațiunii a votat excluderea din partid a lui Mihai Bondari, Petru Bondari și Lilia Coică. De asemenea, Grosu a menționat că a cerut guvernului demisia lui Petru Bondari de la Metalferos, inclusiv o revizuire a salariilor mari din întreprinderi.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Chiar azi – în cadrul Biroului Permanent Național – am retras calitatea de membru al partidului pentru Anastasia Taburceanu și am votat excluderea din partid pentru Mihai și Petru Bondari și Lilia Coică. Totodată, cer Guvernului demisia lui Petru Bondari de la Metalferos, inclusiv o revizuire a salariilor mari din întreprinderi”.

Au fost inițiate investigații interne

Liderul PAS a declarat că formațiunea își asumă responsabilitatea pentru „erorile instituționale și umane” în gestionarea MoldATSA și a precizat că au fost inițiate investigații interne atât în cadrul întreprinderii, cât și la alte companii de stat.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Ne cerem scuze pentru greșelile comise. Obiectivul nostru nu s-a schimbat - să ducem țara în UE, să avem instituții puternice, să avem o economie dezvoltată. Iar democrația, instituțiile și statul de drept se bazează în primul rând pe încredere. Drumul este foarte greu și s-au făcut greșeli, însă s-au obținut și multe realizări importante. Acest obiectiv de țară e mai presus de interesele de partid. Vom face mai atent curățenie în echipele noastre, vom continua verificările, vom interveni mai repede când suntem sesizați”.

Scandalul de la MoldATSA poate afecta grav imaginea guvernării

Potrivit experților, scandalul de la MoldATSA, soldat cu mai multe demisii, ar putea afecta imaginea partidului de guvernare și scoate la iveală probleme mai vechi legate de numirile în funcții publice. Aceștia spun că reacțiile autorităților nu sunt suficiente, iar cazul ar trebui să ducă la schimbări reale în modul în care sunt administrate întreprinderile de stat.

Scandalul MoldATSA: Fostul șef și-ar fi înfrumusețat CV-ul

Scandalul de MolodATSA a pornit acum aproximativ două săptămâni, după ce Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care se arată că Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de Agenția Proprietății Publice în anul 2025. Potrivit investigației, acesta ar fi declarat că a obținut licența de pilot la o academie privată din Canada și că a activat timp de doi ani în calitate de pilot la compania Air Canada.

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La scurt timp distanță, o altă investigație publicată de Rise Moldova a dezvăluit faptul ca purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa, Anastasia Taburceanu ar fi anul acesta lunar un salariu, cu adaosuri, de 120 de mii de lei lunar. Pe 23 iunie, Taburceanu a anunțată ca pleacă din funcție și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate pe durata activității sale în cadrul instituției.

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Dumitru Vangheli, suspendat din funcție

Ulterior, Dumitru Vangheli a fost demis din funcția de director al întreprinderii Moldatsa. Decizia a fost luată pe 20 iunie de consiliul de administrație a întreprinderii pe motiv că nu mai are încredere în acesta. Totodată, Vangheli nici nu a confirmat, nici nu a negat că ar fi activat ca pilot la compania Air Canada, însă a scris că a urmat instruiri în domeniul aviației și a acumulat experiență în sectorul aviatic canadian, precizând că unele formulări din CV au fost „sumare”.

APP urmează să fie reorganizată

Ulterior, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice responsabilă de gestionarea întreprinderilor de stat, inclusiv de numirea șefului demis de la Moldatsa, va fi reorganizată „din temelie”, iar Corpul de Control al prim-ministrului a fost demis pe 24 iunie.

Demisii în urma scandalului MoldATSA

Ieri, deputatul partidului de guvernare, Radu Marian, a anunțat că pleacă de la șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe în urma scandalului de la MoldATSA. El a scris că angajarea fostului director în baza unui CV falsificat a afectat credibilitatea PAS și că își asumă responsabilitatea pentru faptul că el l-a recomandat pe fostul șef al companiei, fără să știe despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii. Radu Marian a recunoscut că a copilărit în aceeași curte cu Dumitru Vangheli, dar spune că nu au fost prieteni.

Ulterior, directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a anunțat și el demisia și a spus că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului director al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros. Acesta a afirmat că, deși politica salarială ținea de conducerea întreprinderii, amploarea deciziilor luate impunea un control mai atent din partea Agenției.

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Sursă video: Igor Grosu