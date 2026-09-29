Economia din stânga Nistrului este în declin, iar diferența economică dintre cele două maluri s-a adâncit în ultimii zece ani. Potrivit unui studiu al Institutului „Viitorul”, salariile și pensiile din regiune sunt acum de aproximativ două ori mai mici decât pe malul drept. În același timp, tot mai mulți locuitori din stânga Nistrului își caută un loc de muncă pe malul drept.

În 2015-2016, salariile și pensiile din regiunea transnistreană erau cu aproximativ 40 la sută mai mari decât în partea dreaptă a țării. Astăzi, situația s-a inversat.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT „IDIS VIITORUL”: „Astăzi e de două ori. Diferența de salariu este de două ori, diferența de pensii de 2,2 ori. Iar cel mai grav este că astăzi salariul real în stânga Nistrului, comparativ cu zece ani în urmă, este mai mic, cu vreo 15 la sută.”

Analiza a fost realizată într-un context în care datele statistice despre situația din stânga Nistrului sunt tot mai puține. Expertul Veaceslav Ioniță spune că, pentru a reconstitui evoluția economică a regiunii până în 2026, au fost adunate informații publice din diferite perioade. Potrivit lui, modelul economic bazat pe resurse energetice ieftine nu a reușit să asigure dezvoltarea regiunii.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT „IDIS VIITORUL”: „În 35 de ani, din 1991 până în prezent, ei au reușit să prăbușească de trei ori mai repede decât noi. La calitatea vieții, salarii, venituri, creșterea economică, creșterea industrială, situația este cu mult mai gravă decât pe malul drept.”

Comentînd studiul, fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov susține că energia ieftină nu a adus și dezvoltare în regiunea transnistreană. Potrivit acestuia, prețurile mici la gaz au încurajat risipa și au descurajat investițiile în eficiență energetică.

Victor PARLICOV, EXPERT ENERGETIC: „Volumul subvenției pe care l-au primit prin gazul pe care nu l-au plătit depășește circa 40 de mii de dolari pe cap de locuitor în regiunea transnistreană. Ei nu trăiesc cu 40 de mii de dolari pe om mai bine ca noi. Mai mult ca atât, cifrele arată că ei trăiesc mai rău ca noi.”

Un alt indicator este migrația. Potrivit estimărilor prezentate, aproximativ 25 de mii de persoane din stânga Nistrului lucrează pe malul drept, iar banii câștigați aici susțin familiile și economia din regiune.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT „IDIS VIITORUL”: „Ei duc acum acasă vreo 250 de milioane de dolari pe an. Asta este mai mult decât exportă regiunea în afara teritoriului Republicii Moldova. Cei care lucrează pe malul drept sunt un colac de salvare, atât pentru bugetul familiilor, cât și pentru economia din regiune.”

Stepan POPOVSKI, DIRECTORUL UNUI ONG DIN TIRASPOL: „Practic, reintegrarea are loc, indiferent dacă politicienii de pe malul stâng își doresc acest lucru sau nu. Reintegrarea are loc în mod natural.”

Potrivit vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, studiul confirmă problemele economice ale regiunii. El susține că unificarea capacităților economice ale celor două maluri ar putea crește potențialul economic al întregii țări.

Valeriu CHIVERI, VICEPREMIER PENTRU REINTEGRARE: „Regiunea transnistreană sau raioanele de est ale Republicii Moldova sunt în prezent într-o dinamică negativă din punct de vedere economic. Unind capacitățile economice ale celor două maluri ale Nistrului, am putea avea o capacitate economică mult mai bine dezvoltată.”

Autoritățile pregătesc deja un mecanism de integrare economică și financiară a regiunii. Chiveri spune că acesta ar putea fi aprobat cel târziu la mijlocul lunii noiembrie și ar putea deveni funcțional de la 1 ianuarie 2027.