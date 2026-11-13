Astăzi, 13 noiembrie, este ultima zi în care concurenții electorali pot desfășura acțiuni de agitație electorală în cadrul alegerilor pentru Adunarea Populară și funcția de Bașcan al Autonomiei Găgăuze, anunță Comisia Electorală Centrală.

Potrivit Codului electoral, agitația electorală este interzisă atât în ziua votării, cât și în ziua precedentă acesteia. În această perioadă nu sunt permise nici aparițiile candidaților la emisiuni radio și TV. Totodată, materialele publicitare și afișajele electorale trebuie înlăturate, iar concurenții electorali nu mai pot efectua virări în sau din conturile cu mențiunea „Fond electoral”. Interdicția nu vizează informațiile publicate anterior pe internet.

CEC avertizează că încălcarea regulilor privind agitația electorală se sancționează cu amenzi de la 40 la 60 de unități convenționale pentru persoanele fizice și de la 100 la 150 de unități convenționale pentru persoanele juridice.

Duminică, 15 noiembrie 2026, în Autonomia Găgăuză vor avea loc concomitent două scrutine: alegerile pentru Adunarea Populară și alegerea Guvernatorului Găgăuziei.

8 candidați înregistrați pentru funcția de bașcan

Pentru alegerile în Adunarea Populară au fost înregistrați 135 de candidați, majoritatea independenți, iar în cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris opt candidați. O noutate este că alegătorii vor putea să se identifice la secțiile de votare și cu ajutorul buletinului de identitate digital, disponibil în aplicația EVO.