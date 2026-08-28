Noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, spune că prioritatea sa principală va fi transpunerea legislației europene în domeniul agriculturii și îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute după depunerea jurământului de investire în funcție.

Eugeniu OSMOCHESCU, MINISTRUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE: „Prioritatea zero este aderarea la Uniunea Europeană și îndeplinirea tuturor angajamentelor pe care ni le-am asumat ca stat în aderarea noastră”.

O altă prioritate anunțată de ministru este schimbarea modului în care este abordată agricultura. Osmochescu spune că este nevoie de o agricultură inteligentă, bazată pe știință, în condițiile în care Republica Moldova se confruntă tot mai des cu secete.

Eugeniu OSMOCHESCU, MINISTRUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE: „Trăim ani cu secete, trăim ani când trebuie să regândim cum abordăm agricultura. E vorba de irigație, e vorba de agricultură inteligentă”.

El a mai menționat necesitatea unei colaborări mai strânse cu fermierii și cu ceilalți actori din domeniu, astfel încât subvențiile să aibă un impact mai mare asupra agriculturii și, în final, asupra creșterii economice.

A treia prioritate enunțată de Osmochescu este dezvoltarea industriei agroalimentare, pe care o consideră o componentă importantă a economiei Republicii Moldova.

Eugeniu Osmochescu și Claudiu Năsui au depus jurământul de investire în funcție

Eugeniu Osmochescu și Claudiu Năsui au depus jurământul astăzi la Președinție, după numirea lor în funcțiile de miniștri. Osmochescu preia conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Năsui – funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Ceremonia are loc în prezența președintelui Maia Sandu și a premierului Vasile Tofan.