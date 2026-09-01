Președintele Republicii Moldova și-a exprimat solidaritatea cu Germania după incidentul de securitate de pe aeroportul din Leipzig, unde luna trecută a fost descoperită o dronă echipată cu un dispozitiv exploziv. Maia Sandu susține că astfel de incidente urmăresc să testeze capacitatea de reacție a Europei și să slăbească sprijinul acordat Ucrainei.

„Solidaritate deplină cu Germania. Atacuri precum cel de la Leipzig sunt menite să testeze limitele Europei și să submineze sprijinul pentru Ucraina.

Rusia aplică aceeași strategie pe întregul continent. Europa trebuie să rămână unită în fața acesteia și să fie cu un pas înainte”, a scris șefa statului pe X.

Dronă echipată cu un dispozitiv exploziv, descoperită pe aeroportului din Leipzig

Incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle a avut loc pe 6 august, când o dronă echipată cu un dispozitiv exploziv a fost descoperită în apropierea zonei de operare a aeroportului. Dispozitivul a fost neutralizat de autorități cu ajutorul unui robot pirotehnic, iar traficul aerian a fost suspendat temporar.

Aeroportul Leipzig - unul dintre cele mai importante centre logistice din Germania

Aeroportul Leipzig/Halle este unul dintre cele mai importante centre logistice din Germania, fiind utilizat atât pentru transporturi cargo, inclusiv de compania ucraineană Antonov Airlines, cât și pentru operațiuni logistice și transporturi militare ale Germaniei și aliaților NATO. Incidentul a atras atenția autorităților germane în contextul mai multor suspiciuni privind activități de sabotaj și spionaj atribuite Rusiei, acuzații respinse de Moscova.