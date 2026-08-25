Nominalizarea lui Claudiu Năsui la ministerul Economiei este privită cu rezerve de către analiști. Experții nu pun la îndoială competența sa profesională, ci capacitatea de a-și impune viziunea într-un sistem în care deciziile economice sunt puternic influențate de politica fiscală. Analiștii spun că, după preluarea oficială a funcției, Năsui ar putea fi nevoit să-și tempereze viziunile libertariene. În ceea ce-l privește pe Eugeniu Osmochescu, experții consideră că acesta este potrivit pentru Ministerul Agriculturii, dar va trebui să facă față mai multor provocări.

Potrivit experților, Eugeniu Osmochescu ar fi un profil potrivit pentru ministerul agriculturii. Acesta va avea de făcut față presiunii constante a fermierilor asupra statului și negocierilor pentru compensații.

Andrei CURĂRARU, ANALIST WATCHDOG.MD: „Eu cred că este mai degrabă o problemă de a accepta un portofoliu foarte toxic. Nimeni nu vrea să facă față acelei presiuni pe care o fac fermierii pe statul Republica Moldova. Noi vedem o luptă politică pe care fermierii o câștigă, an de an ei primesc compensații și un tratament diferit față de orice alt antreprenor din Republica Moldova. Cred că testul domnului Osmochescu o să țină de capacitatea lui de negociere și de a impune un respect față de statul Republica Moldova în acest sens.”

Analiștii susțin că, Osmochescu va trebui să se concentreze pe patru priorități: zootehnia, plantațiile multianuale, procesarea produselor alimentare, pentru reducerea dependenței de importuri, și, cel mai greu, irigațiile.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC IDIS VIITORUL: „Domnul Osmochescu ar avea o putere suficientă și necesară ca să promoveze aceste patru dimensiuni. După mine critice pentru dezvoltarea agriculturii și aici profilul lui corespunde foarte bine ministerului. De aceea ar putea aduce o valare adăugată. Că va aduce, că va reuși, este a doua întrebare, dar că are potențial ca să rezolve este așa.”

Mai multe rezerve experții au în privința lui Claudiu Năsui. Analiștii spun că nu pun la îndoială competențele profesionale ale acestuia, dar problema este dacă va avea suficientă putere și mandat politic pentru a-și aplica viziunea.

Andrei CURĂRARU, ANALIST WATCHDOG.MD: „El se auto-intitula la un moment dat Milei de Europa, un pic mai ambițios decât domnul Tofan pe rețele de socializare, dar vine cu idei așa semirevoluționare în ceea ce privește întreprindele de stat pe care voia să le privatizeze în România salariile nesimțite, dar și în general statul se devină cât mai mic. El este foarte aproape de un libertarian clasic, așa cum se prezenta la început și domnul Tofan.”

În aceste condiții, miza este dacă noul ministru va avea suficientă autoritate politică pentru a-și promova agenda.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC IDIS VIITORUL: „Deci, dumnealui foarte clar spune rol mai mic a statului economie, asta înseamnă mai puțin impozit, mai mic povara fiscală, în condiția când la noi guvernul face exact opusul. Iar dacă dumnealui va avea puterea politică și are mandatul politic de a implementa ceea ce el știe să facă, asta este întrebarea? În opinia mea, dumnealui riscă să se dezamagească ca și mulți alții. Deci, va realiza în câteva luni de zile că tot ce vrea el să facă, în principiu, nu-i prea dă voie. Deci asta este o discuție. Nu pun la îndoială că dumnealui știe ce să facă.”

Andrei CURĂRARU, ANALIST WATCHDOG.MD: „Eu cred că este primul ministru într-adevăr negociat de domnul Tofan și este ministrul lui Tofan, nu ministrul PAS, moștenit de către acesta. Pe cât el va face față este o întrebare foarte mare, pentru că am văzut o flexibilitate mare la domnul Tofan și nu știu dacă o va avea și domnul Năsui, care este cunoscut inclusiv și pentru faptul că își critica propriul premier. Să vedem dacă va face același lucru și la Chișinău.”

Adevăratul test pentru Năsui nu va fi doar dacă poate reforma întreprinderile de stat, ci și dacă va reuși să-și păstreze viziunea economică într-un sistem politic și fiscal diferit de cel de la București, subliniază analiștii.

Andrei CURĂRARU, ANALIST WATCHDOG.MD: „Avem nevoie de un ministru foarte abil care să facă față crizei de legitimitate a PAS, în special în ceea ce privește întreprinderile de stat și salarii nesimțite, să vedem ce va face acest Milei de România în Republica Moldova, pe cât va avea mâna liberă să taie în spunea și dreapta.”

Fostul premier Ion Sturza, se declară sceptic în privința numirii lui Năsui la Chișinău. Într-un mesaj, usor ironic, pe pagina sa, Sturza sugerează că, mai degrabă, politicanul român nu va face față realităților din Republica Moldova.

Ion STURZA, EX-PREMIER AL REPUBLICII MOLDOVA: „Sună frumos. Un fundamentalist al pieței! Ați vrut Milei? Poftim unul de la București, locul unde i-au cam tras frâna programelor ambițioase. Pe al nostru îl protejăm pentru lucruri mărețe. Deși sună puțin ciudat pentru Moldova, unde liderii supremi sunt mai degrabă de sorginte populistă și de stânga. Deci vorbim despre un politician inteligent, bine pregătit tehnic, disciplinat cu sine și fidel propriilor idei. Bun la diagnostic și… nicicum la implementare. Un auditor și un critic fără experiență serioasă de administrare și implementare.”

Claudiu Năsui este un admirator al președintelui argentinian Javier Milei, cunoscut pentru reformele sale radicale în economie.