Cu patru zile înainte de turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan, candidatul PSRM, Fiodor Gagauz, îi cere sprijinul fostului contracandidat Cornel Dudnic, care s-a clasat pe locul trei în primul tur. Acesta din urmă spune că este dispus să susțină unul dintre cei doi candidați rămași în cursă doar dacă își asumă 15 angajamente politice pentru următorii patru ani, în cazul în care va fi ales. Cea mai importantă condiție, susține Dudnic, este depolitizarea autonomiei, prin interzicerea participării partidelor la alegerile din regiune.

Adresarea lui Fiodor Gagauz vine după ce Corneliu Dudnic a făcut un apel către ambii candidați din turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan în care le propune un acord cu 15 angajamente pentru următorii patru ani. Gagauz îi propune să îl semneze chiar astăzi, la Comrat.

Fiodor GAGAUZ, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Vă propun să lucrăm împreună. Vă rog pe dumneavoastră și pe cei care v-au acordat votul în primul tur să mă susțineți în turul al doilea, pe 29 noiembrie.”, mai scrie Gagauz în adresarea către Dudnic”.

La rândul său, Cornel Dudnic spune că urmează să ia decizia, dar are o condiție principială.

Corneliu DUDNIC, FOST CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Condiția mea este ca să creăm în următorii patru ani de zile cadrul normativ ca să excludem participarea partidelor politice în alegerile regionale, asta o dată și doi, să ne întoarcem la redacția inițială a Codului electoral care a fost modificat recent. Noi nu putem să acceptăm condițiile impuse de Chișinău.”

Printre propunerile lui Dudnic pe care Gagauz spune că le susține se numără majorarea ajutorului de iarnă pentru familiile vulnerabile la 1.500 de lei pe lună și crearea unui parc IT în autonomie. Candidatul mai spune că vrea să negocieze cu proprietarii GagauziaLand pentru ca acesta să treacă în gestiunea Comitetului Executiv de la Comrat. În relația cu Chișinăul, Gagauz promite să reia dialogul cu autoritățile centrale, în condițiile pe care le descrie drept „fără confruntare, dar și fără capitulare”. Totodată, spune că va cere restabilirea competențelor prevăzute în forma inițială a legii privind statutul Autonomiei. Candidatul spune că pledează și pentru păstrarea neutralității Republicii Moldova și pentru relații mai strânse cu Rusia, Turcia, țările din lumea turcică și Uniunea Europeană. Anterior, Ivana Koksal, candidatul plasat pe locul 4 în primul tur, și-a anunțat sprijinul pentru Fiodor Gagauz. Duminică Gagauz îl va avea ca adversar în turul doi pe candidatul independent Alexandr Stoianoglo.