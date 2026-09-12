Fostul deputat al Partidului Liberal Democrat din Moldova, Sergiu Ceauș, și fostul președinte al raionului Criuleni, Vitalie Rotaru, ar fi fost condamnați la opt și, respectiv, nouă ani de închisoare într-un dosar privind deturnarea fondurilor europene. Sentința ar fi fost pronunțată vineri, 11 septembrie, de Judecătoria Chișinău, după aproape nouă ani de examinare a cauzei, relatează presa română. Contactați de PRO TV pentru confirmarea informației, reprezentanții Procuraturii Anticorupție nu ne-au oferit, deocamdată, un răspuns.

Potrivit evz.ro, cei doi au fost condamnați pentru fapte legate de gestionarea frauduloasă a fondurilor destinate unor proiecte europene implementate în raionul Criuleni. Instanța a dispus și recuperarea prejudiciului cauzat.

Ce s-a întâmplat cu banii europeni

În perioada 2011–2012, Consiliul Raional Criuleni a beneficiat de două proiecte finanțate prin Programul Operațional Comun România–Ucraina–Moldova 2007–2013. Unul dintre acestea prevedea construcția unui depozit de deșeuri menajere în satul Hrușova, destinat deservirii a trei localități cu aproximativ 8 000 de locuitori.

Pentru proiecte au fost alocate 2,5 milioane de lei din bugetul raional și un grant de 1,3 milioane de euro din partea Uniunii Europene. Proiectele nu au fost finalizate, iar ulterior s-a constatat că o parte din fonduri ar fi fost utilizată în scopuri electorale.

De ce a durat atât de mult procesul

Dosarul a fost transmis Judecătoriei Chișinău în octombrie 2017. Prima ședință era programată pentru luna decembrie a aceluiași an, însă examinarea cauzei a fost amânată în repetate rânduri.

Printre motive s-au numărat problemele de sănătate ale primului judecător, plecarea acestuia din sistem și redistribuirea dosarului către un alt magistrat, care a reluat examinarea de la zero. Potrivit informațiilor din dosar, o parte dintre ședințe au fost amânate la solicitarea inculpaților și a apărătorilor acestora.

Ce urmează

Sentința poate fi contestată la instanța ierarhic superioară, însă este executorie din momentul pronunțării. Cei doi condamnați nu au fost prezenți în sala de judecată la pronunțarea sentinței.

Poliția urmează să stabilească locul aflării acestora, să-i rețină și să-i escorteze la penitenciar.