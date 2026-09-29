Un fost deputat și unul dintre apropiații lui Ilan Șor a ajuns pe banca acuzaților, fiind trimis în judecată într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală, iar potrivit surselor PRO TV, persoana vizată este fostul deputat Viorel Melnic. Acesta ar fi fost implicat într-o schemă de finanțare ilegală a formațiunilor politice și ar fi primit, potrivit procurorilor, circa 3,33 milioane de lei. Dosarul urmează să fie examinat de instanță. PRO TV nu a reușit, deocamdată, să obțină o reacție din partea lui Viorel Melnic cu privire la acuzațiile care îi sunt aduse.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta acționa împreună cu alte persoane și conform unei scheme bine organizate. El ar fi urmărit finanțarea, din surse interzise de lege, a partidelor politice componente ale Blocului Politic „Victorie”.

Totodată, acesta era promovat public, însă nu era înregistrat de organele electorale și era constituit, de fapt, din aceleași persoane care anterior activau în beneficiul partidului politic „Șor”, declarat neconstituțional și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice, afiliat lui Ilan Șor.

A primit circa 3,33 milioane de lei

În perioada iulie-septembrie 2025, învinuitul ar fi primit, în trei tranșe, bani în sumă de 300 000 de lei, 54 000 de euro, 100 000 de dolari SUA și 16 000 de euro, în valoare totală de aproximativ 3,33 milioane de lei. Ulterior, banii ar fi fost transmiși altor persoane pentru finanțarea activităților Blocului Politic „Victorie”.

Acum un an, Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost reținut de organele de drept.

Cine este Viorel Melnic

În perioada guvernării comuniștilor, Melnic a fost viceministru al Economiei, iar între anii 2008-2009, a fost şef al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Până în anul 2015 a făcut parte din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus pe atunci de Igor Dodon.

El a fost exclus din organele de conducere ale Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, după ce Dodon ar fi aflat despre implicarea lui Melnic în schemele frauduloase de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. La începutul anului 2016, Melnic a fost numit în funcția de consilier pe principii obștești pentru probleme economice, al primarului Ilan Șor. Ulterior, Viorel Melnic a devenit conducătorul AO „Pentru Orhei”, afiliată lui Șor.

Potrivit portalului anticorupție.md, Melnic a fost președinte al Consiliului de Administrație al băncii Unibank. Numele lui a apărut şi în raportul companiei Kroll, care investighează furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Melnic era vizat drept posibil complice la „Jaful secolului”, în calitate de acționar și președinte al Consiliului de administrație al Unibank. El a declarat însă pentru Rise Moldova, că a ieșit din bordul instituției financiare „înainte de scandalul Kroll”.