Fostul șef al Marelui Stat Major, Igor Gorgan, a pierdut procesul prin care a contestat retragerea distincțiilor de stat. Judecătoria Chișinău a respins integral acțiunea depusă împotriva Președintelui Republicii Moldova, prin care acesta a cerut anularea decretului prezidențial din 11 iunie 2024. Hotărârea a fost pronunțată pe 11 noiembrie, dar poate fi contestată la Curtea de Apel Centru.

Pe lângă anularea decretului, Igor Gorgan a solicitat și recuperarea cheltuielilor de judecată. Instanța a respins integral ambele solicitări.

Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, în cadrul unui proces de contencios administrativ, în care Ministerul Apărării al Republicii Moldova a participat în calitate de terț.

Hotărârea poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului.

A ocupat funcția de șef al Marelui Stat Major

Igor Gorgan este un fost comandant al Armatei Naționale a Republicii Moldova, cu gradul de general de brigadă. Acesta a ocupat funcția de șef al Marelui Stat Major și comandant al Armatei Naționale în perioada 2013–2016, iar ulterior a revenit în funcție în iulie 2019, fiind prezentat oficial de președintele de atunci, Igor Dodon.

În iunie 2021, Gorgan a fost demis din funcție de președintele Maia Sandu, inclusiv la propunerea ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din 5 iunie 2024.

În iunie 2024, numele său a revenit în atenția publică după apariția unei investigații jurnalistice privind presupuse legături cu serviciile de informații militare ruse. Ministerul Apărării a anunțat atunci că informațiile sunt verificate în cooperare cu alte instituții ale statului.

Atunci, acesta a rămas fără distincțiile de stat. Președintele Maia Sandu a semnat decretul privind retragerea medaliei „Meritul Militar” și ordinul „Credință Patriei”.

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