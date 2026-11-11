Premierul Vasile Tofan a participat la Conferința ONU privind schimbările climatice COP31, desfășurată în Turcia, la invitația președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Șeful Guvernului spune că a avut întrevederi cu mai mulți oficiali turci, dar și cu reprezentanți ai altor state și ai instituțiilor financiare internaționale. Pe agendă s-au aflat securitatea energetică, exporturile de vinuri, investițiile și efectele schimbărilor climatice asupra Republicii Moldova.

Tofan afirmă că a discutat cu vicepreședintele Turciei, Cevdet Yılmaz, și cu ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, despre aprovizionarea cu gaze naturale, inclusiv prin cooperarea cu compania turcă BOTAŞ.

Un alt subiect a vizat exporturile de vinuri moldovenești pe piața turcă. Premierul spune că a solicitat sprijin pentru majorarea cotei de export, astfel încât producătorii din Republica Moldova să poată ajunge mai ușor la consumatorii din Turcia.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și situația din Găgăuzia. Potrivit lui Tofan, există un interes comun ca locuitorii autonomiei să beneficieze de mai multe oportunități economice, iar identitatea, limba și cultura găgăuză să fie păstrate și promovate.

Discuții despre investiții în energie și infrastructură

Premierul a avut o întrevedere și cu omologul său din Kazahstan, Olzhas Bektenov. Cei doi au discutat despre atragerea investițiilor în Republica Moldova, inclusiv despre posibilitatea construirii unor centrale moderne și eficiente pe gaze naturale.

De asemenea, în discuțiile cu președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Odile Renaud-Basso, au fost abordate investițiile în energia regenerabilă, infrastructură și sisteme de irigare.

Vasile Tofan a menționat că, într-un singur an, capacitățile de producere a energiei regenerabile din Republica Moldova au crescut cu 39%, fiind instalați suplimentar peste 300 de megawați. Premierul spune că autoritățile vor să accelereze acest ritm.

Schimbările climatice, o provocare directă pentru Moldova

În mesajul prezentat la COP31, șeful Executivului a atras atenția asupra efectelor schimbărilor climatice asupra Republicii Moldova. El a amintit seceta din această vară, care a dus la scăderea dramatică a nivelului apei în Nistru.

Potrivit premierului, țara are nevoie de soluții concrete pentru gestionarea resurselor de apă, protejarea agriculturii și asigurarea unei energii mai sigure și mai sustenabile.

„Trebuie să producem mai multă energie acasă, să reducem dependențele externe și să construim o economie mai rezilientă la schimbările climatice”, a scris Vasile Tofan.

Premierul a precizat că vizita în Turcia a fost una scurtă: a ajuns dimineața și urma să revină la Chișinău în cursul serii târziu.