Republica Moldova va beneficia de un sistem modern de supraveghere și apărare a spațiului aerian, cu sprijinul financiar al Germaniei. Cele două state au semnat o scrisoare de intenție privind implementarea proiectului, în valoare de 20 de milioane de euro, bani nerambursabili oferiți de partea germană. Echipamentele vor contribui la detectarea și contracararea amenințărilor aeriene, inclusiv a dronelor care încalcă tot mai des spațiul aerian al țării noastre.

Acordul de cooperare a fost contrasemnat de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, după discuțiile purtate la Berlin de președintele Maia Sandu cu oficialii germani. În cadrul întrevederilor de la începutul acestei săptămâni, cele două părți au convenit să aprofundeze colaborarea în domeniul securității și apărării antiaeriene a Republicii Moldova.

Potrivit înțelegerii, Germania va sprijini achiziționarea unui sistem integrat de supraveghere și apărare a spațiului aerian. Acesta va permite autorităților să detecteze mai eficient amenințările aeriene și să reacționeze în timp util.

Valoarea proiectului este de 20 de milioane de euro, finanțarea fiind oferită sub formă de grant, fără obligația de rambursare.

„Spațiul aerian național este încălcat tot mai des de drone rusești”

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că noul parteneriat este important pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor tot mai frecvente în care drone rusești ajung pe teritoriul Republicii Moldova sau îi încalcă spațiul aerian.

„Din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, spațiul aerian național este încălcat tot mai des de drone rusești care pun în pericol siguranța cetățenilor. Republica Moldova are nevoie de parteneriate și ajutor pentru a-și moderniza și spori capacitățile de apărare antiaeriană”, a declarat ministrul.

Oficialul a subliniat că finanțarea oferită de Germania reprezintă un rezultat concret al cooperării dintre cele două state, construite în ultimii ani.

„Acest acord prin care Germania finanțează un sistem de supraveghere și apărare a spațiului aerian este un rezultat concret, datorat parteneriatului solid construit în ultimii ani cu Germania. Asta înseamnă să fim parte a familiei europene: parteneriate în care primim sprijin și contribuim, la rândul nostru, la securitatea Europei”, a mai spus Anatolie Nosatîi.

Ministrul a mulțumit autorităților germane pentru sprijinul oferit, pe care l-a calificat drept important pentru securitatea Republicii Moldova.

84 de incidente aeriene de la începutul anului

Bilanțul prezentat de Ministerul Apărării arată că, de la începutul lunii noiembrie, în Republica Moldova au fost înregistrate 17 incidente aeriene. De la începutul anului 2026, numărul acestora a ajuns la 84, iar din 2022 și până în prezent au fost consemnate în total 121 de astfel de cazuri.

Autoritățile avertizează că atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei continuă să genereze riscuri de securitate pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova.

Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul descoperirii unor drone sau fragmente ale acestora. Oamenii sunt avertizați să nu se apropie de aparatele de zbor și să nu le atingă, ci să anunțe imediat autoritățile, apelând Serviciul Unic de Urgență 112.