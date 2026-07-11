Deși se vehicula că după demisia deputatului PAS, Alexandru Trubca, urmează să-i ocupe locul Gheorghe Hajder, președintele Parlamentului a anunțat că în locul lui Trubca vine Roman Roșca. Anunțul a fost făcut, astăzi în urma consultărilor politice la Președinție.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Joi am avut discuții cu el la acest capitol. Vineri în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la partid am ținut ca acest subiect să fie discutat și în fața fracțiunii. Urmare a discuțiilor la fracțiune, el a luat această decizie și am considerat-o corectă și pentru el si pentru partid”.

Întrebat, ulterior, dacă urmează să vină în funcție Gheorghe Hajder, Grosu a răspuns: „Lista e altfel. Domnul Roman Roșca e următorul”.

Alexandr Trubca și-a anunțat demisia din Parlament

Astăzi, deputatul PAS Alexandr Trubca și-a anunțat demisia din Parlament, precizând că a depus cererea de renunțare la mandat pentru a nu afecta imaginea și credibilitatea formațiunii din care face parte. Acesta susține că decizia vine în contextul controversei privind activitatea sa economică și înainte ca Autoritatea Națională de Integritate să finalizeze verificările solicitate chiar de el.

Trei terenuri din comuna Trușeni

Potrivit lui Trubca, investiția vizează trei terenuri din comuna Trușeni, cumpărate prin compania Q&A Consulting, al cărei fondator este. El afirmă că firma a fost administrată de un manager angajat, iar finanțarea proiectului a provenit din împrumuturi acordate de persoane fizice din Republica Moldova, fără legături cu statul.

Deputatul a respins acuzațiile privind existența unui conflict de interese și a insistat că nu a avut nicio implicare în procedurile administrative și nici în obținerea actelor permisive pentru proiect.

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