Scandalul din Scuarul Catedralei continuă, chiar dacă groapa care a stat la baza conflictului a fost astăzi astupată. Termoelectrica anunță că a încheiat lucrările de reparație și spune că, după ce conducta a fost scoasă la suprafață, au fost constatate coroziuni avansate și perforații. De partea cealaltă, Ion Ceban susține însă că intervenția a fost un abuz și o acțiune politică împotriva Primăriei capitalei.

„Conducta scoasă la suprafață prezintă coroziune avansată și perforații, confirmând avaria și necesitatea intervenției comunicate de S. A. „Termoelectrica”. Echipele au lucrat și pe timpul nopții pentru a demonta porțiunea deteriorată a conductei și a finaliza reparația”, se arată în comunicatul Termoelectrica de azi dimineață, care a publicat și fotografii de la fața locului.

Furnizorul de căldură precizează că avaria a fost confirmată după scoaterea țevii la suprafață, iar în continuare, sunt restabilite suprafețele afectate, pavajul fiind refăcut pe parcursul zilei de astăzi. Chiar și așa, primarul Ion Ceban califică intervenția drept un abuz și spune că intervenția a fost „un spectacol regizat”.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Nu este despre despre o simplă groapă cum încearcă să prezinte Pas-ul și toți trubadurii lor și toată presa afiliată./00:14 Este despre o prezență fără precedent a poliției și o intervenție cu demonstrații de forță orchestra împotriva primăriei Chișinău.”

De partea cealaltă, expertul în urbanism Victor Chironda spune că problema nu poate fi privită doar prin prisma gropii apărute în Scuarul Catedralei. În opinia sa, unele reparații de străzi și trotuare ar avea loc fără o evaluare prealabilă a rețelelor aflate sub acestea. Respectiv, lucrările finale pot fi compromise ulterior de necesitatea de a interveni, ulterior, la utilități.

Victor CHIRONDA, EXPERT ÎN URBANISM: „Atunci când faci niște lucrări de renovare, de reparație de suprafață, trebuie să te asiguri că rețelele sunt într-o stare, hai să zic, bună, acceptabilă. Dacă știi că acolo sunt rețelele vechi și degradate, care pot să se spargă în orice moment și va fi nevoie iarăși de săpat, sunt două ieșiri din situație. Fie schimbi rețelele, fie ești gata să intervii atunci când este necesar. Două zile au trebuit să facă scandal și lucrurile au durat de fapt câteva ore. Tot subiectul ăsta a fost politizat la maxim de Ceban și echipa sa din Primărie.”

Conflictul de la Parcul Catedralei a început după ce Primăria Chișinău a acuzat Termoelectrica de lucrări fără autorizație în zona proaspăt renovată. Ieri, accesul echipelor întreprinderii în parc a fost blocat de reprezentanții municipalității, iar la fața locului au venit mai multe echipaje de poliție.

Termoelectrica a insistat că lucrările erau urgente și că, în astfel de situații, intervenția poate fi făcută fără autorizație, urmând ca formalitățile să fie soluționate ulterior. Disputa dintre ambele instituții a izbucnit la sfârșitul lunii septembrie, când Ion Ceban a acuzat Termoelectrica de lucrări fără autorizația municipalității în zone proaspăt reparate.