Peste 6,5 miliarde de lei vor fi alocate primăriilor care aleg să se unească voluntar în cadrul reformei administrației publice locale. Despre pachetul de stimulente financiare au anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, și ministrul interimar al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă. Banii vor fi destinați proiectelor de infrastructură și îmbunătățirii serviciilor publice.

Secretarul general al guvernului, spune că reforma administrației publice locale este necesară pentru ca localitățile mici să poată avea acces la servicii și infrastructură mai bune.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „Din 10 gospodării care nu au apă și canalizare, 8 sunt în primăriile cu o populație mai mică de 3000 de locuitori. Asta este scopul nostru. Vrem să aducem servicii, infrastructură calitativă pentru toți oamenii noștri în fiecare localitate de la noi din țară.

Primăriile care finalizează procesul de amalgamare vor beneficia de trei stimulente. Primul variază între 400 de mii și un milion de lei pentru pregătirea documentației tehnice. Al doilea prevede 3000 de lei pentru fiecare locuitor al noii primării formate, iar al treilea presupune o susținere bugetară timp de trei ani.

Vladimir Bolea a precizat că banii vor fi direcționați către proiecte care au impact pentru întreaga comunitate.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INTERIMAR AL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE:„Priorități vor avea extinderea și modernizarea sistemelor de apă, canalizare și epurare, reabilitarea drumurilor locale, a podurilor și a căilor de acces dintre localități, iluminatul public, eficiența energetică a clădirilor publice, modernizarea instituțiilor de educație, cultură, sănătate și asistență socială”.

Din luna august, vor începe consultările cu primarii pentru stabilirea proiectelor care urmează să fie finanțate începând cu anul 2027.

104 primării au început procesul de amalgamare voluntară

Potrivit autorităților, 104 primării au început procesul de amalgamare voluntară, iar 83 dintre acestea au primit deja primul stimulent financiar pentru pregătirea documentației tehnice.

Ce presupune reforma administrației publice locale

Reforma administrației publice locale urmărește consolidarea capacității primăriilor și eficientizarea gestionării resurselor. Prin amalgamarea voluntară, autoritățile vor crearea unor administrații locale mai puternice, capabile să atragă investiții și să ofere servicii publice mai bune.

Proces inițiat în perioada noiembrie-decembrie 2024

Procesul de amalgamare voluntară a fost inițiat în perioada noiembrie-decembrie 2024, având drept scop formarea unei unități administrativ-teritoriale consolidate, cu potențial de dezvoltare socio-economică durabilă, utilizare mai eficientă a resurselor și о administrare publică locală optimizată.

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