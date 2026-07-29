Guvernul are un nou secretar general adjunct, iar alte funcții de conducere din administrația publică au fost schimbate. În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea Emiliei Cebotari în funcția de secretar general adjunct a guvernului, precum și alte numiri și eliberări din funcții.

Printre deciziile aprobate de guvern se numără numirea Tatianei Bodrug în funcția de secretar interimar adjunct la Ministerul Muncii. Ea va ocupa acest post până la desemnarea unui titular, conform procedurilor legale.

Totodată, Emilia Cebotari a fost numită secretar general adjunct a guvernului.

În cadrul aceleiași ședințe, Angela Paraschiv a fost eliberată din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății.

De asemenea, Viorica Boaghe a plecat din funcția de director adjunct a Agenției de Cercetare și Dezvoltare.

Deciziile au fost aprobate astăzi de Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de guvern, pe agenda căreia s-au aflat 47 de subiecte.

Citeste si : Guvernul s-a întrunit într-o ședință cu agendă amplă: 47 de subiecte pe ordinea de zi