Guvernul se va întruni astăzi, 28 octombrie, într-o a doua ședință, desfășurată în format online. Miniștrii urmează să examineze și să voteze un aviz la un proiect de lege privind consolidarea garanțiilor independenței procesuale a procurorului.

Proiectul de aviz este prezentat de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari. Documentul urmează să fie examinat în ședința Parlamentului programată pentru mâine, 29 octombrie.

Prima ședință, cu 26 de subiecte pe ordinea de zi

Miniștrii s-au întrunit în această dimineață în prima ședință a Guvernului, pe ordinea de zi fiind incluse 26 de subiecte. Printre acestea s-a numărat și proiectul privind acordarea facilităților fiscale și vamale pentru importul și livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor și/sau serviciilor destinate implementării Componentei 1.

Citeste si : Ședința Guvernului din 28 octombrie: Proiectul cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale aplicabile importului și livrării pe teritoriul Republicii Moldova - pe ordinea de zi

Declarațiile premierului despre atacurile cibernetice

Republica Moldova a cerut ajutorul partenerilor externi pentru a identifica și combate atacurile cibernetice care au vizat datele cetățenilor și serviciile digitale ale statului. Premierul Vasile Tofan a declarat, în ședința Guvernului din această dimineață, că autoritățile au solicitat inclusiv sprijinul specialiștilor din Estonia și acces la instrumente avansate de inteligență artificială pentru a depista vulnerabilitățile și a preveni noi atacuri.

Citeste si : Moldova a cerut ajutorul partenerilor externi pentru a face față atacurilor cibernetice. Tofan anunță că va fi creat un Centru Național de Securitate Cibernetică

Nicoleta Colomeeț, demisă de la șefia Agenției de Guvernare Electronică

Tot în ședința de dimineață, Nicoleta Colomeeț a fost demisă din funcția de șefă a Agenției de Guvernare Electronică, după atacul cibernetic din zilele trecute, care a afectat mai multe servicii publice digitale. În urma incidentului, au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, în cadrul ședinței Guvernului.