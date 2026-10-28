Guvernul se va întruni astăzi, 28 octombrie, într-o a doua ședință, desfășurată în format online. Miniștrii urmează să examineze și să voteze un aviz la un proiect de lege privind consolidarea garanțiilor independenței procesuale a procurorului.
Proiectul de aviz este prezentat de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari. Documentul urmează să fie examinat în ședința Parlamentului programată pentru mâine, 29 octombrie.
Prima ședință, cu 26 de subiecte pe ordinea de zi
Miniștrii s-au întrunit în această dimineață în prima ședință a Guvernului, pe ordinea de zi fiind incluse 26 de subiecte. Printre acestea s-a numărat și proiectul privind acordarea facilităților fiscale și vamale pentru importul și livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor și/sau serviciilor destinate implementării Componentei 1.
Declarațiile premierului despre atacurile cibernetice
Republica Moldova a cerut ajutorul partenerilor externi pentru a identifica și combate atacurile cibernetice care au vizat datele cetățenilor și serviciile digitale ale statului. Premierul Vasile Tofan a declarat, în ședința Guvernului din această dimineață, că autoritățile au solicitat inclusiv sprijinul specialiștilor din Estonia și acces la instrumente avansate de inteligență artificială pentru a depista vulnerabilitățile și a preveni noi atacuri.
Nicoleta Colomeeț, demisă de la șefia Agenției de Guvernare Electronică
Tot în ședința de dimineață, Nicoleta Colomeeț a fost demisă din funcția de șefă a Agenției de Guvernare Electronică, după atacul cibernetic din zilele trecute, care a afectat mai multe servicii publice digitale. În urma incidentului, au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.
Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, în cadrul ședinței Guvernului.