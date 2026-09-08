Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 și îl va transmite Parlamentului. Autoritățile estimează că noile măsuri vor aduce venituri suplimentare de aproximativ 5,1 miliarde de lei, cea mai mare parte din majorarea accizelor și modificările la TVA.

Proiectul politicii fiscale pentru 2027 prevede mai multe modificări pentru cetățeni și mediul de afaceri. Potrivit ministrului Finanțelor, Veronica Belous, cea mai mare parte a măsurilor va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, în timp ce unele modificări la TVA sunt propuse începând cu 1 octombrie 2026.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Principalele modificări la capitolul impozit pe venit al persoanelor fizice, cetățeni, se propune majorarea scutirii personale de la 29.700 la 40.020 lei anual, respectiva scutirii personale majore de la 34.620, de asemenea, la 40.020 lei anual, oferirea contribuabilului a dreptului de beneficiat de facilitate pentru înstrăinarea locuinței de bază, chiar dacă nu s-a stabilit corect la domiciliu, dar, de fapt, a locuit în imobil și a constituit singura locuință problemă care a dăinuit în timp”.

Totodată, este propusă o taxă de 6% pentru participarea la jocurile de noroc și loterii. În același timp, cota pentru creșterea de capital va rămâne de 12%, dar se va aplica integral.

Pentru companii, Guvernul propune prelungirea până în 2029 a facilității privind impozitarea profitului nedistribuit și majorarea de la 100 la 200 de milioane de lei a pragului de eligibilitate.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „La capitolul impozit pe venit al persoanelor juridice și al persoanelor fizice, care practică activitatea de întreprinzător se propune extinderea până în 2029, inclusiva vacanței fiscale la impozit pe venit, așa zisa cota 0, pentru profitul nedistribuit, cu majorarea pragului de eligibilitate a companiilor, de la 100 de milioane la 200 de milioane. Uniformizarea cotei impozit pe venit aplicabilă a gospodărilor țărănești, în mod echitabil, cu întreprinderele individuare și persoanele fizice asalariate, aflate în situații comparabile, de 12% și nu 7%, cum este în prezent, pentru profit. Instituire pentru anul 2027, a unei cotei de 18% la impozit pe venit din activitățile financiare și de asigurări”.

La TVA, cota redusă de 8% va fi extinsă pentru ouă și carnea de pasăre, în timp ce pentru pâine, lapte și anumite legume și fructe produse în Moldova va fi menținută aceeași cotă. În schimb, TVA pentru sectorul HoReCa este propus să crească de la 8% la 12%.

Totodată, este propusă o taxă de gestionare de 12 lei pentru coletele cu mărfuri importate în valoare de până la 150 de euro, prin intermediul furnizorilor de servicii poștale. Modificările la TVA ar urma să aducă aproximativ 1,6 miliarde de lei la buget.

TVA la accize

Cele mai mari venituri sunt așteptate din majorarea accizelor – circa 2,7 miliarde de lei. Pentru majoritatea mărfurilor accizabile, cotele vor crește cu 10%, iar pentru motorină este prevăzută o majorare de 20%. Accizele pentru produsele din tutun vor crește cu 20% în 2027 și cu câte 15% în următorii doi ani.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „La capitolul accize, propunem o traiectorie clară de ajustări pentru următorii trei ani cu scopul de a oferi predictibilitate atât mediului de afaceri cât și planificării bugetare. Astfel, aici propunem majorarea acciziei pentru produsele din tutun, o creștere de 20% în 2027 și 15% în fiecare din anii 2028-2029. Pentru cartoși și rezervoarele de țigări electronice, creșterea va fi de 15%, respectiv 10%”.

Proiectul prevede și introducerea accizei pentru automobilele exclusiv electrice, calculată în funcție de masa vehiculului. Pentru automobilele electrice și hibride plug-in va fi menținută, pentru următorul an, facilitatea de 25%.

În cazul gazelor naturale, Guvernul propune, din 1 aprilie 2027, o cotă redusă de TVA de 8% pentru consumul de până la 150 de metri cubi pe lună, per punct de consum.

În total, autoritățile estimează că politica fiscală va aduce 820 de milioane de lei din impozitul pe venit și taxa pe vicii, 1,6 miliarde de lei din TVA și 2,7 miliarde de lei din accize, pentru un impact bugetar pozitiv de aproximativ 5,1 miliarde de lei.

Premierul a declarat că speră ca proiectul să fie adoptat de Parlament până la sfârșitul lunii septembrie, astfel încât modificările care trebuie să intre în vigoare în octombrie să poată fi aplicate la timp.