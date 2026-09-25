Iarna vine cu două mari întrebări pentru Republica Moldova: cât vom plăti pentru gaz și dacă vom avea suficientă energie electrică. Pe fondul riscurilor din regiune, autoritățile au instituit stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Gazul pentru sezonul rece este în mare parte contractat, dar prețul depinde de evoluția pieței internaționale, iar la energia electrică vom depinde în mare măsură de importuri. Cât de pregătită este Moldova pentru iarnă și cât ne-ar putea costa o nouă criză energetică? Despre asta au discutat aseară, la „În Profunzime”, ministrul Energiei Dorin Junghietu și fostul ministru Victor Parlicov.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „În primul rând vreau să vă întreb de ce a fost necesar din nou să se ajungă la declararea stării de urgență?”

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Pe măsură ce noi ne apropiem de iarnă, riscurile sunt deja cu totul altele.

Unul dintre riscuri este riscul insuficienței de motorină.”

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Importatorii nu sunt obligați deja ca să-și facă niște stocuri, nu sunt?”

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Există un mecanism 50 la 50. Statul trebuie să creeze 50%, importatorii 50%. Această taxă de 0,48 lei, de 48 de bani, a fost deja amânată de două ori. Astfel, noi, conform angajamentelor și acestei legi, trebuie să creăm aceste stocuri. 90 de zile de importuri sau 61 de zile de consum, până în 2030. Ori, această situație de criză întârzie momentul.”

Victor PARLICOV, FOSTUL MINISTRU AL ENERGIEI: „Dacă am pornit vorba despre piața carburanților, da, noi avem un talent deosebit. Noi amânăm orice decizie mai puțin populară, care, spunem așa, special decizie de majoritate, care duce la o eventuală majorare de prețuri, noi o amânăm până la infinit. Și în felul ăsta ajungem să facem lucrurile nepopulare exact în criză.”

Pentru oameni, întrebarea principală rămâne cât vor plăti pentru facturi în această iarnă.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Vorbim despre cele mai mari scumpiri și cele mai multe scumpiri în același timp.”

Victor PARLICOV, FOSTUL MINISTRU AL ENERGIEI: „Exact. Noi am avut tarif la gaz și mai înalt. Dar atunci nu costa atâta energie electrică, nu costau atât produsele petroliere. Acum vorbim despre solicitări de majorare a tarifelor la gaz. Și, de asemenea, și la căldură. Deci vorbim despre solicitări de tarife foarte multe și destul de mari, iar asta se va vedea în facturile din această iarnă. Asta este îngrijorarea maximă.”

Invitat la emisiunea „În Profunzime”, ministrul Energiei spune că aproximativ 90 la sută din necesarul de gaze pentru sezonul rece este deja asigurat. Prețul de achiziție este însă semnificativ mai mare decât cel luat în calcul la stabilirea tarifului actual. Și pe piața energiei electrice există riscuri. Aproape 60 la sută din consumul estimat pentru această iarnă urmează să fie acoperit din importuri, în special din România și Ucraina. Orice problemă pe piața regională sau la infrastructura de transport ar putea afecta direct și Republica Moldova.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Prețul mediu de achiziție prognozat este mult mai mare decât cel inclus în tariful respectiv. Este practic cu 43 sau 48 la sută mai mare.”

Contractele pentru gaz nu sunt încheiate la un preț fix, ci sunt legate de cotațiile internaționale, ceea ce înseamnă că prețul poate varia în funcție de evoluția pieței. Autoritățile spun că măsurile luate prin starea de urgență vor permite intervenția rapidă în cazul unor probleme de aprovizionare. Pentru consumatori, însă, principala necunoscută rămâne prețul: cât va costa gazul și energia electrică și, în final, cât de mari vor fi facturile în această iarnă.