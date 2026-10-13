Igor Dodon s-a întâlnit la Moscova cu un politician rus care a luptat de partea armatei lui Putin în războiul împotriva Ucrainei. Este vorba despre Ruslan Tatarinov, vicepreședintele partidului „Rusia Justă”, care s-a înrolat voluntar în armata rusă în octombrie 2022 și a petrecut aproximativ doi ani și jumătate pe front, potrivit declarațiilor sale publice.

În luna decembrie 2023, a fost publicată o fotografie cu el pe linia frontului.

Imagine de pe front/ pressa.ru

Întrevederea a avut loc pe 12 octombrie, în cadrul vizitei de două zile efectuate de liderul PSRM și de alți reprezentanți ai formațiunii în Federația Rusă. Potrivit lui Dodon, discuțiile au vizat relațiile dintre Republica Moldova și Rusia și importanța menținerii dialogului dintre cele două țări. La întâlnire a participat și deputatul rus Alexandr Vorobiov.

Vizita a stârnit reacții la Chișinău

Președintele Platformei DA, Liviu Vovc, a atras atenția că socialiștii au ajuns la Moscova la doar câteva zile după ședința cu ușile închise din Parlament, în care au fost discutate subiecte legate de Armata Națională. Acesta a sugerat că deplasarea ar putea avea legătură cu informațiile discutate în legislativ.

Expertul WatchDog, Ștefan Bejan, critică faptul că socialiștii merg să discute despre cooperare cu reprezentanții unor partide care susțin politica Kremlinului și războiul împotriva Ucrainei.

Bejan spune că Dodon, care este deputat în parlamentul Republicii Moldova, dar și colegii săi, trebuie să explice public ce urmăresc prin această vizită și ale cui interese le reprezintă.

Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Dodon ar încerca să-i demonstreze Moscovei că încă deține controlul asupra partidului și să obțină sprijin financiar.

O altă miză a vizitei ar putea fi alegerile din Autonomia Găgăuză. Șalaru presupune că Igor Dodon încearcă să obțină acordul Moscovei pentru candidatul socialiștilor, în condițiile în care, susține el, Kremlinul nu ar fi decis încă pe cine să sprijine.

Deocamdată, Igor Dodon nu a anunțat dacă delegația socialiștilor va avea întrevederi și cu reprezentanți ai Kremlinului sau dacă în urma discuțiilor vor fi semnate anumite înțelegeri. Liderul PSRM nu a comentat nici criticile apărute în legătură cu deplasarea sa la Moscova.