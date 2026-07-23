La doar câteva zile după ce a preluat mandatul, ministrul Agriculturii, Radu Musteață, este în centrul unui scandal politic. După ce a negat că ar fi fost membru al fostului Partid Democrat, în spațiul public au apărut fotografii despre care reprezentanții Partidului Social Democrat spun că demonstrează contrariul. Mai mult, aceștia anunță că vor prezenta și documente din arhiva fostului PDM. În pofida acuzațiilor, atât conducerea PAS, cât și premierul Vasile Tofan spun că îl cred pe ministru până la proba contrarie.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „La prima-prima oră l-am contactat, l-am întrebat direct, am primit răspunsuri și pentru un partid și pentru altul, l-am întrebat direct dacă a fost membru la cele două partide menționate. Răspunsul a fost „nu” și l-am rugat să iasă public și să comunice lucrul ăsta. Foarte responsabil să iasă și să comunice. Dacă se dovedește contrariul? - Până la proba contrarilor, așteptăm proba contrarilor. Deci eu nu am niciun motiv acum să nu cred în ceea ce a comunicat domnul Musteață.”

Reacția lui Igor Grosu vine după ce în spațiul public au apărut fotografii în care Radu Musteață, proaspăt numit ministru al Agriculturii, ar participa la una dintre ședințele teritoriale ale fostului Partid Democrat. Musteață a negat autenticitatea imaginilor și a declarat că nu a fost niciodată membru al PDM. Într-o postare publicată în această dimineață, ministrul a precizat că a activat doar ca activist politic, fără a face parte din formațiune.

„Nu am condus niciodată vreo organizație teritorială a unui partid politic și nu am fost membru al Partidului Democrat.”

Reprezentanții Partidului Social Democrat resping afirmațiile ministrului și spun că nu înțeleg de ce acesta neagă legăturile cu fostul Partid Democrat.

Iurie CAZACU, SECRETAR GENERAL AL PSDE: „Noi suntem în procedură internă de verificare a arhivei și o să ieșim ulterior public cu informația la subiectul dat. Dar 100% dumnealui a deținut calitatea de membru de partid, stranie foarte aceast scandal sau aceastpă situație cu negarea din partea dumnealui.”

Premierul a reacționat printr-o postare pe pagina sa de Facebook, în care a anunțat că a discutat cu Radu Musteață, iar acesta i-a spus că nu a fost niciodată membru al Partidului Democrat. Vasile Tofan a subliniat că nu va lua decizii pe baza unor acuzații neverificate sau a unor fotografii care pot fi interpretate în mod diferit.

„În același timp, nu voi tolera lipsa de sinceritate din partea niciunui membru al Guvernului”, a subliniat Tofan, spunând că va acționa în consecință, dacă vor apărea dovezi clare care contrazic declarațiile ministrului. Într-un comentariu la postarea premierului, Elena Triboi, fostă vicepreședintă a Organizației Teritoriale PDM din sectorul Ciocana, susține că a fost martoră în momentul în care actualul ministru ar fi primit carnetul de membru al Partidului Democrat din Moldova.

Totodată, pe pagina fostului Partid Democrat pot fi găsite mai multe fotografii similare celei în care apare Radu Musteață alături de fostul deputat democrat Nae Simion Pleșca. Imaginile par să fie realizate în aceeași sală, iar Pleșca poartă aceleași haine, ceea ce sugerează că au fost făcute în cadrul aceluiași eveniment.