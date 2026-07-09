Președintele Parlamentului, Igor Grosu a comentat plecarea lui Alexandru Munteanu de la Guvern, spunând că decizia a venit după o discuție tensionată privind politica fiscală. Grosu a calificat momentul drept „un trigger” și o discuție „mai temperamentală”.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a explicat plecarea lui Alexandru Munteanu din funcția de premier, precizând că perioada în care a fost premier a fost scurtată după discuții cu partidul. Decizia a fost luată pentru ca noul candidat la funcția de prim-ministru să fie înaintat mai rapid.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Am convenit această perioadă de interimat să o scurtăm. Am discutat împreună și am evaluat și calendarul dumnealui, și calendarul nostru. S-a convenit să o scurtăm această perioadă, ca săptămâna asta să fie repede să dăm candidat”.

Întrebat despre motivele plecării lui Alexandru Munteanu, Igor Grosu a indicat o discuție tensionată privind politica fiscală drept unul dintre factorii care au influențat decizia.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „A fost un trigger, ca să zic așa. A fost o discuție mai temperamentală. Nu au fost discuții despre timpul de afară. Au fost discuții despre politici. A fost un subiect legat de politica fiscală, felul cum a fost prezentată”.

Grosu a mai spus că a rămas în relații bune cu Alexandru Munteanu, subliniind că discuțiile au vizat decizii guvernamentale și nu un conflict personal.

Munteanu a anunțat că demisionează

Alexandru Munteanu și-a anunțat pe 3 iulie demisia din funcția de premier după opt luni de activitate. Într-un scurt mesaj publicat pe facebook acesta a scris că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.

Maia Sandu l-a desemnat pe Eugeniu Osmochescu prim-ministru interimar

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Eugeniu Osmochescu este numit în funcția de prim-ministru interimar. Acesta va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând cu 8 iulie 2026, până la formarea unui nou executiv.

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