Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat după ce, în această dimineață, patru drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar două explozii au fost raportate în nordul țării. Grosu spune că aceste incidente reprezintă un risc pentru securitatea Republicii Moldova și o încălcare a spațiului aerian național.

În acest context, președintele Parlamentului le-a cerut cetățenilor să rămână calmi și vigilenți și să respecte recomandările autorităților, iar orice obiect suspect identificat la sol să fie raportat imediat instituțiilor competente.

Grosu a mai declarat că asemenea incidente demonstrează că războiul din Ucraina afectează tot mai direct Republica Moldova. El a subliniat necesitatea ca instituțiile statului să acționeze coordonat și să consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian.

Patru drone au survolat spațiul aerian al Moldovei

În această dimineață, patru drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit informațiilor comunicate de autorități. Primul obiect a fost observat la ora 05:21, iar alte trei drone au fost detectate ulterior, la 06:14, 06:35 și 06:58, pe diferite direcții în nordul țării. Din motive de securitate, spațiul aerian din zona de nord a fost închis temporar și redeschis la ora 07:46.

Explozii la Florești si Șoldănești

După survolarea spațiului aerian de mai multe drone, locuitorii din Șoldănești și Florești au raportat zgomote puternice, similare unor explozii. La scurt timp, explozia auzită în zona localității Cernița, raionul Florești, a fost localizată pe un câmp din apropierea unei ferme. Potrivit poliției, preliminar, nu au fost raportate victime. La locul exploziei au fost îndreaptate toate subdiviziunile specializate ale poliției pentru efectuarea expertizelor necesare.

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