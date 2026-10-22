Șeful Comisiei de evaluare a procurorilor, Herman von Hebel, își păstrează funcția. Asta spune președintele Parlamentului, deși Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările legislative care au permis delegarea acestuia în comisie. Igor Grosu susține că hotărârea Înaltei Curți nu se aplică retroactiv și că nu există motive ca Hebel să plece.

Herman von Hebel și Bernard Lavigne rămân în Comisia Vetting, chiar dacă prevederile care au permis numirea lor au fost declarate neconstituționale. Igor Grosu spune că decizia Curții Constituționale schimbă regulile pentru viitor, dar nu anulează numirile făcute deja. Astfel, cei doi experți internaționali își vor continua activitatea.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „O să așteptăm decizia Curții motivată, o să ne uităm peste ea și o să modificăm acolo unei nevoie de modificat legea. – E posibil să fie retrași cei doi experți din funcție? - Evident că nu. Pentru că decizia curții spune că efectul e înainte și nu e retroactiv.”

Șeful Parlamentului a comentat și criticile opoziției la adresa celor două candidaturi, înainte de vot. Potrivit lui Grosu, experții au fost propuși de partenerii de dezvoltare, dar și autoritățile de la Chișinău au făcut propriile verificări.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Propunerile au venit, privind experții, au venit din partea partenerilor de dezvoltare. N-a stat Ministerul Justiției, n-a stat Parlamentul să facă o listă și să vină cu ea. Partenerii de dezvoltare au venit cu o listă de experți în care se găsea acest expert și al doilea, și am uitat numele, nici nu rețin. Deci, a fost o pretenție politică, inventată. Unii au încercat să trișeze. Și, repet, mesajul meu. Cu noi nu puteți face tocmeli de felul ăsta. Omul ăsta n-am avut, față de omul ăsta n-am avut nicio pretenție pe parcursul evaluării judecătorilor, procurorilor, așa mai departe.”

Pe 15 octombrie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional amendamentul care a permis numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare externă a procurorilor cu votul a 51 de deputați, în loc de 61. Înalta Curtea a constat că amendamentul votat de PAS nu avea legătură directă cu prevederile proiectului inițial. În aceste condiții trebuia examinat în cel puțin două lecturi. De partea cealaltă, opoziția a cerut demiterea lui Hebel din Comisia de evaluare a procurorilor și verificarea legalității numirii celor doi experți internaționali.