Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua o vizită oficială în Republica Cehă în perioada 22-23 iunie. Șeful Legislativului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali cehi, inclusiv cu președintele Senatului, Miloš Vystrčil, premierul Andrej Babiš și vicepremierul și ministrul Apărării, Jaromír Zůna. Totodată, acesta va participa la prezentarea filmului documentar „Repere din Moldova”, dedicat promovării imaginii țării noastre peste hotare.

În cadrul vizitei, șeful Legislativului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali cehi. Igor Grosu se va întâlni cu președintele Senatului Parlamentului Republicii Cehe, Miloš Vystrčil, iar ulterior cei doi vor susține o conferință de presă comună.

De asemenea, acesta va purta discuții cu președintele Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, Tomio Okamura.

Programul vizitei include și o întâlnire cu membrii Grupului interparlamentar de prietenie, în cadrul căreia vor fi analizate posibilitățile de extindere a cooperării dintre parlamentele celor două state.

La Praga, Igor Grosu va avea întrevederi și cu prim-ministrul Cehiei, Andrej Babiš, precum și cu viceprim-ministrul și ministrul Apărării, Jaromír Zůna.

Prezentarea filmului documentar „Repere din Moldova”

Totodată, președintele Parlamentului va participa la prezentarea filmului documentar „Repere din Moldova”, realizat de regizorul ceh Petr Voldán. Producția este dedicată Republicii Moldova și are drept scop promovarea imaginii țării peste hotare.