Astăzi, Parlamentul s-a reunit într-o ședință solemnă dedicată celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Evenimentul a avut loc în sala istorică a Președinției, unde, la 27 august 1991, a fost adoptată Declarația de Independență. În cadrul ședinței, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre importanța acelui moment și despre cei 277 de deputați care au contribuit la proclamarea independenței.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Acum 35 de ani în această sală s-a scris istorie, această pagina din istoria statului nostru a fost opera de căpătâi a 277 de deputați demni care într-un moment de răscruce au avut curajul și au semnat cu mândrie pentru independența Republicii Moldova. De ce spun moment de răscruce, cu doar o săptămână mai devreme, Uniunea Sovietică fusese zguduită de tentativa de lovitură de stat de la Moscova. În jurul nostru era incertitudine, numeni nu știa ce va urma. Însă aici, în această sală, deputații au ales libertatea și democrația."

În acest context, Igor Grosu a mulțumit deputaților care la 27 august 1991 au adoptat Declarația de Independență.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „La mulți ani, Republica Moldova!"

Programul evenimentelor din 27 august

Republica Moldova va marca joi, 27 august, 35 de ani de la proclamarea Independenței printr-un program amplu de evenimente la Chișinău. Ziua va începe cu depuneri de flori la Complexul Memorial „Eternitate” și la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, iar de la ora 16:30, în Piața Marii Adunări Naționale, va avea loc parada militară, cu peste două mii de participanți și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. De la ora 18:00, sărbătoarea va continua cu un concert, susținut de artiști și colective artistice din țară, iar festivitățile se vor încheia cu marele joc „Moldovenii când se strâng”.

35 de ani de independență

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat Declarația de Independență. Ziua de 27 august este declarată zi nelucrătoare.