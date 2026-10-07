Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut astăzi o întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter. Oficialii au discutat despre consolidarea cooperării dintre cele două țări, cu accent pe securitatea energetică, relațiile comerciale și atragerea investițiilor americane.

În cadrul întrevederii, Igor Grosu a subliniat importanța parteneriatului dintre Republica Moldova și Statele Unite pentru independența, securitatea și dezvoltarea țării.

Președintele Parlamentului a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat în mod constant Republicii Moldova, inclusiv pentru susținerea bipartizană de care țara noastră beneficiază în Congresul american.

Totodată, cei doi oficiali au discutat despre intensificarea dialogului parlamentar și despre oportunitățile de dezvoltare a relațiilor comerciale dintre cele două state.

35 de ani de relații diplomatice între Moldova și SUA

Igor Grosu i-a urat succes noului ambasador în exercitarea mandatului și a exprimat deschiderea Parlamentului pentru o colaborare strânsă pe durata misiunii diplomatice.

În contextul în care, în 2027, Republica Moldova și Statele Unite vor marca 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, șeful Legislativului a subliniat că acest moment ar putea fi valorificat prin noi proiecte și inițiative.

Potrivit lui Grosu, acestea ar urma să aducă beneficii concrete cetățenilor și să contribuie la consolidarea relațiilor de prietenie dintre Republica Moldova și Statele Unite.

Igor Grosu și noul ambasador al SUA/ Parlamentul RM