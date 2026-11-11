Oligarhul fugar, Ilan Șor, a fost trimis din nou în judecată, fiind acuzat că ar fi organizat finanțarea ilegală a partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” cu 452.700 de dolari. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție, care precizează că a finalizat urmărirea penală în acest dosar.

Potrivit procurorilor, Șor ar fi organizat finanțarea partidului din surse interzise de lege și ar fi acceptat, în calitate de organizator și instigator, finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat.

În calitate de lider al grupului criminal „Șor”, acesta l-ar fi determinat pe deputatul Alexandr Nesterovschi să o convingă pe Arina Spătaru să preia conducerea unui partid cu viziuni proeuropene. Formațiunea urma să fie finanțată de grupul condus de Șor și să acționeze în interesul acestuia.

Ulterior, după ce Arina Spătaru ar fi acceptat să conducă partidul, Șor ar fi identificat și alte două persoane, pe care le-ar fi determinat să se implice în preluarea și administrarea formațiunii politice.

Conform probelor prezentate de Procuratura Anticorupție, una dintre aceste persoane ar fi avut rolul de a primi banii de la grupul criminal organizat și de a-i transmite celeilalte persoane, responsabilă de gestionarea financiară a partidului.

Rusia a refuzat să-i comunice lui Șor ordonanța de învinuire

Un nou detaliu în acest dosar a fost făcut public ieri de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan. Potrivit acestuia, autoritățile Federației Ruse au refuzat să-i comunice lui Ilan Șor ordonanța de învinuire, invocând motive de securitate. Declarația a fost făcută în cadrul Conferinței anuale privind extinderea Uniunii Europene. Dumbravan a precizat că răspunsul Moscovei permite procurorilor să continue procedurile pentru trimiterea cauzei în instanță.

Nesterovschi, condamnat la 12 ani de închisoare

În același dosar, Alexandr Nesterovschi a fost deja condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.

Alte două persoane implicate în schemă au fost, de asemenea, condamnate în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Șor, plasat în arest preventiv

La 24 aprilie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis solicitarea procurorului și a dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Ilan Șor pentru 30 de zile.

Procesul urmează să se desfășoare în lipsa acestuia, întrucât, potrivit Procuraturii Anticorupție, Șor se eschivează de la urmărirea penală.

Pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, legislația prevede amendă de la 42.500 la 67.500 de lei sau închisoare de la 3 la 6 ani.

Șor, condamnat în Republica Moldova și sancționat în Occident

Ilan Șor a fost condamnat denitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară, fiind găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani. Acesta se află pe lista de sancțiuni a SUA, Canadei, Marii Britanii și a Uniunii Europene. Din 2019 și până în februarie 2024, acesta s-ar fi aflat în Israel. Ulterior, s-ar fi mutat în Federația Rusă și, potrivit autorităților, este un instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului. În ultimii ani, organele de drept au descins cu mii de percheziții la oameni afiliați acestuia în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice.

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