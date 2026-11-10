Autoritățile Federației Ruse au refuzat să-i comunice lui Ilan Șor ordonanța de învinuire în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE, invocând motive de securitate. Anunțul a fost făcut de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, la Conferința anuală privind extinderea UE, unde a precizat că răspunsul Moscovei permite procurorilor să avanseze cu procedurile pentru trimiterea cauzei în instanță.

„În premieră vă anunț acum că am primit răspuns de la Federația Rusă, după luni de așteptare, că ni se refuză în aducerea la cunoștință a acestei ordonanțe către Șor din motive de securitate”, a declarat Marcel Dumbravan ieri, la Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene, desfășurată la Chișinău.

Potrivit șefului PA, răspunsul primit de la autoritățile ruse deschide calea pentru transmiterea dosarului în instanță.

„Anume acest răspuns ne deschide calea de a expedia cauza penală în judecată. Procuratura Anticorupție a înaintat un demers judecătorului de instrucție pentru a verifica legalitatea actelor din dosar și pentru a ne permite să expediem în instanța de judecată această cauză penală. Avem încheierea judecătorului de instrucție”, a precizat Dumbravan.

Acesta a menționat că dosarul se află pe ultima sută de metri. Dacă va fi transmis în instanță, Ilan Șor ar urma să fie judecat în lipsă.

Dosarul ALDE

Dosarul vizează presupusa finanțare ilegală a partidului ALDE, prin intermediul unor bani care ar proveni de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada iunie-septembrie 2023, secretarul general al formațiunii ar fi primit 452.700 de dolari, echivalentul a peste 8,1 milioane de lei. Banii ar fi fost destinați finanțării activității partidului. În acest dosar, Ilan Șor este învinuit de organizarea finanțării ilegale a unui partid politic și de acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat.

Șor, condamnat în Republica Moldova și sancționat în Occident

Ilan Șor a fost condamnat denitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară, fiind găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani. Acesta se află pe lista de sancțiuni a SUA, Canadei, Marii Britanii și a Uniunii Europene. Din 2019 și până în februarie 2024, acesta s-ar fi aflat în Israel. Ulterior, s-ar fi mutat în Federația Rusă și, potrivit autorităților, este un instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului. În ultimii ani, organele de drept au descins cu mii de percheziții la oameni afiliați acestuia în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice.