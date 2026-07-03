După demisia premierului, lupta pentru șefia Guvernului pare să se poarte între mai multe nume din interiorul PAS. În timp ce analiștii îi văd pe Victoria Belous și Marcel Spătari drept favoriți, fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, susține că viitorul premier ar putea fi ales dintre cei aproximativ 40 de membri ai Biroului Permanent al partidului sau dintre președinții comisiilor parlamentare. În același timp, Dan Perciun și-a retras numele din ecuație, declarând că prioritatea sa rămâne continuarea reformelor din Educație.

Analistul politic Andrei Curăraru consideră că experiența ultimelor luni a demonstrat că formula unui premier tehnocrat nu a dat rezultatele așteptate.

„Ideal ar fi ca premierul să provină din sistemul politic, pentru că cetățenii au votat un partid și un program politic, nu o persoană venită din afara politicii. Viitorul premier trebuie să fie și un om politic în adevăratul sens al cuvântului, care să înțeleagă mecanismele politice și relația dintre partid, Guvern și Parlament”, a declarat Curăraru.

La rândul său, directoarea Ziarului de Gardă, Alina Radu, a afirmat că noul șef al Guvernului trebuie să fie un lider proeuropean, integru și apropiat de oameni.

„Viitorul prim-ministru trebuie să fie profund proeuropean, să înțeleagă foarte bine încotro merge Republica Moldova și să fie capabil să atragă oameni valoroși în echipa sa. Dar trebuie să fie și un bun comunicator. Din când în când, lăsați mașina de serviciu, mergeți cu transportul public și vedeți cu ce respiră societatea. Acolo se simte cel mai bine pulsul oamenilor”, a spus Alina Radu.

Întrebat cine s-ar încadra într-un asemenea profil și dacă premierul ar trebui să provină din PAS, Curăraru a răspuns că, după experiența ultimului Guvern, ar fi preferabil ca viitorul candidat să fie un politician susținut direct de partidul aflat la guvernare.

În ceea ce privește numele vehiculate, analistul politic a indicat două persoane aflate, în opinia sa, într-o ascensiune evidentă.

„Eu aș menționa două nume care sunt într-o evidentă ascensiune: Victoria Belous și Marcel Spătari. După doi premieri bărbați, și varianta unei femei în funcția de prim-ministru ar putea reprezenta o opțiune interesantă. În final, PAS trebuie să aleagă un lider care să aducă valoare atât pentru țară, cât și pentru partid”, a afirmat Curăraru.

Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, crede însă că lista posibililor candidați este mult mai largă și că viitorul premier s-ar putea regăsi printre liderii formațiunii de guvernământ.

„M-aș uita mai întâi la Biroul Permanent al PAS. Sunt aproximativ 40 de nume și este foarte posibil ca viitorul premier să fie printre ele. M-aș uita și la președinții comisiilor parlamentare, care au demonstrat capacitate de leadership și s-ar putea adapta rolului din Executiv”, a declarat Vodă.

Acesta a subliniat că viitorul prim-ministru trebuie să îndeplinească mai multe condiții esențiale.

„În primul rând, să fie un politician sau o persoană care cunoaște foarte bine politica din Republica Moldova. În al doilea rând, să formeze un corp comun cu majoritatea parlamentară. De asemenea, trebuie să înțeleagă foarte bine economia și să fie un bun comunicator. Nu exclud nici posibilitatea unei candidaturi-surpriză, pentru că politica din Republica Moldova ne-a obișnuit cu astfel de decizii”, a spus fostul purtător de cuvânt al Guvernului.

În timpul emisiunii a fost menționat și numele ministrului Educației, Dan Perciun, însă acesta a declarat că dorește să rămână la minister pentru a continua reformele începute, diminuând astfel speculațiile privind o eventuală candidatură.

Pe lângă Victoria Belous și Marcel Spătari, în discuții a fost amintit și numele lui Tofan, iar invitații au subliniat că decizia finală ar putea veni din rândul celor aproximativ 40 de membri ai Biroului Permanent al PAS sau dintre actualii președinți ai comisiilor parlamentare.

Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier

Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia în dimineața zilei de 3 iulie, la aproximativ opt luni de la preluarea mandatului de prim-ministru. În mesajul publicat pe rețelele sociale, acesta a declarat că a decis să plece după ce a ajuns la concluzia că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

Citeste si : Alexandru Munteanu anunță că demisionează din funcția de premier - VIDEO

Când a fost desemnat în funcție Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament. Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean.

Citeste si : Membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu au depus jurământul. Președintele țarii: „Volumul de lucru este unul fără precedent pentru Moldova" - FOTO/VIDEO

Citeste si : Alexandru Munteanu, primul mesaj după votul de încredere: „Să ne unim forțele pentru binele și parcursul european al Republicii Moldova”