Lista candidaților înregistrați pentru funcția de bașcan devine mai lungă. Al patrulea concurent electoral a fost înregistrat în cursă. Este vorba de Ivan Cîlcic, din partea Partidului Popular Găgăuz, în care deține funcția de vicepreședinte.

Decizia a fost luată de Consiliul Electoral Central din autonomie, care a constatat că Cîlcic întrunește cerințele prevăzute de legislația electorală. În afară de el, ceilalți candidați înregistrați în cursă sunt Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor, și candidații independenți Alexandr Stoianoglo, deputat, și Corneliu Dudnic, fost deputat democrat.

Pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei au fost înregistrați, până în prezent, 71 de candidați. Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei și pentru Adunarea Populară se vor desfășura în aceeași zi, pe 15 noiembrie.