Luni, 21 septembrie, începe perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei. Actele pot fi depuse până pe 6 octombrie, la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei din municipiul Comrat, pentru alegerile programate pe 15 noiembrie. Informația a fost anunțată de Comisia Electorală Centrală (CEC).

În perioada 21 septembrie – 5 octombrie, actele vor fi recepționate de luni până vineri, între orele 10:00 și 16:00, cu pauză între 12:00 și 13:00.

În ultima zi, 6 octombrie, documentele vor putea fi depuse între orele 09:00 și 17:00, cu pauză între 12:00 și 13:00. Sediul Consiliului Electoral Central al Găgăuziei este în municipiul Comrat, pe strada Tretiacov nr. 36, în clădirea Primăriei.

În cazul în care doi sau mai mulți solicitanți vor depune actele în aceeași zi, la ora 17:00 va fi organizată o tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot.

Cine poate candida la funcția de bașcan

Potrivit regulilor electorale, candidatul trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot, să fi împlinit cel puțin 35 de ani până în ziua alegerilor și să fi domiciliat sau să domicilieze în UTA Găgăuzia de cel puțin 10 ani.

Candidatul trebuie, de asemenea, să cunoască limbile găgăuză și română și să nu se afle sub incidența restricțiilor privind exercitarea drepturilor electorale.

Mandatul bașcanului este de patru ani.

Ce condiții trebuie să îndeplinească un candidat independent

Candidații pot fi desemnați de partide politice și blocuri electorale sau își pot înainta candidatura independent.

Pentru candidații independenți este necesar sprijinul a cel puțin 1% din alegătorii înscriși în listele electorale din UTA Găgăuzia, dar nu mai puțin de 1.500 de persoane, din cel puțin jumătate dintre localitățile autonomiei.

Pentru candidatele femei, pragul este de 0,5%, dar nu mai puțin de 750 de susținători, din cel puțin jumătate dintre localitățile regiunii.

Documentele depuse vor fi examinate în termen de cel mult șapte zile, după care Consiliul Electoral Central al Găgăuziei va decide înregistrarea sau refuzul înregistrării candidatului.

Cine și-a anunțat intenția de a candida

Până acum, și-au anunțat intenția de a participa la scrutin Fiodor Gagauz, Alexandr Stoianoglo și Petru Vlah. Petru Vlah a anunțat că va candida independent.

Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că formațiunea intenționează să-l propună pe deputatul Grigore Uzun, însă, potrivit informațiilor disponibile, o decizie oficială de desemnare nu fusese încă anunțată.

Alegerile pentru funcția de bașcan sunt programate pentru 15 noiembrie 2026, în aceeași zi în care vor fi aleși și deputații în Adunarea Populară a Găgăuziei. CEC a publicat anterior lista celor 37 de partide care au dreptul să participe la scrutinul pentru funcția de bașcan.