Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Oficialul a subliniat că, la trei decenii și jumătate de la desprinderea de Uniunea Sovietică, independența țării trebuie privită nu doar ca un act istoric, ci și ca libertatea de a-și decide singură direcția de dezvoltare.

„Astăzi, la cei 35 de ani de independență a țării noastre, privind în urmă, putem vorbi despre o independență adevărată, nu doar simbolică”, a scris Igor Grosu.

Potrivit acestuia, independența Republicii Moldova se reflectă în capacitatea țării de a-și urma ferm parcursul european, de a promova reforme și de a lua decizii în interesul cetățenilor.

Igor Grosu a evidențiat și schimbările pe care le consideră importante pentru consolidarea identității și suveranității statului, inclusiv revenirea în legislația țării la denumirea constituțională „limba română”.

„Independența de a merge ferm pe drumul european, independența de a face reforme curajoase, independența de a întoarce limbii noastre române denumirea ei adevărată în legile țării, independența de a fi stăpâni la noi acasă”, a menționat speakerul Parlamentului.

În mesajul său, Igor Grosu a adresat și o urare cetățenilor Republicii Moldova, îndemnând la unitate și la continuarea parcursului european.

„La mulți ani, dragă Moldova și dragi moldoveni! Mergem înainte, uniți, drepți și liberi!”, a conchis Igor Grosu.

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.

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