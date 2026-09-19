Înscrierea candidaților pentru alegerile din Autonomia Găgăuză va începe cu întârziere, din cauza lipsei unui sediu pentru Consiliul Electoral Central al Autonomiei. Deși inițial era programat pentru 19 septembrie, procedura va începe de luni, 21 septembrie.

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale spune că autoritățile din regiune nu au identificat un spațiu pentru activitatea consiliului și ca soluție temporară, recepționarea documentelor va avea loc la sediul primăriei Comrat.

Pavel POSTICĂ, VICEPREȘEDINTELE CEC: „Întâmpinăm anumite dificultăți și poate chiar unele nu că întârzieri, pentru că nu vorbim de întârzieri, dar anumite tergiversări din considerente mai mult tehnice.”

Pavel Postică a anunțat în ședința de vineri a Comisiei Electorale Centrale că instituția a făcut demersurile necesare în adresa Adunării Populare și Comitetul Executiv din Autonomia Găgăuză, instituții responsabile de identificarea unui sediu pentru Consiliul Electoral Central din Comrat, organ creat în baza noului Cod Electoral.

Pavel POSTICĂ, VICEPREȘEDINTELE CEC: „De la Adunarea Populară am primit răspuns negativ pentru că nu au nimic disponibil, de la Comitetul Executiv nu am primit niciun răspuns.”

După răspunsul negativ, reprezentanții CEC au discutat și cu cei de la Primăria Comrat, iar ca soluție temporară a fost identificat sediul primăriei. Astfel, CEC anunță că, în perioada 21 septembrie – 6 octombrie, cererile și documentele pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă sau a concurenților electorali pentru funcția de bașcan vor fi recepționate la sediul Primăriei Comrat. Asta deși data inițială anunțată pentru recepționarea cererilor era de 19 septembrie. Vicepreședintele Adunării Populare Gheorghe Leiciu care a preluat temporar atribuțiile președntelui instituției, neagă că instituția ar încerca astfel să tergiverseze procesul electoral.

Gheorghe LEICIU, VICEPREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE: „Adunarea Populară a spus că noi nu avem un sediu pentru Consiliul Electoral Central. Noi anterior arendam spațiu pentru organul electoral de la alte persoane.

Majoritatea deputaților și politicieni suntem cointeresați ca, mai ales alegerile pentru Adunarea Populară, să fie organizate cât mai curând posibil.”

Consiliul Electoral Central de la Comrat a fost deja constituit și este format din 15 membri. Alegerile pentru Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză și funcția de bașcan sunt programate pe data de 15 noiembrie. Acestea au loc după aproape un an de blocaj instituțional. În ceea ce privește alegerile pentru funcția de bașcan, aceasta a devenit vacantă după ce Evghenia Guțul a fost recunoscută vinovată și de Curtea de Apel de acceptarea finanțării ilegale a fostului partid Șor din partea unui grup criminal organizat. Până acum, șase potențiali candidați la funcția de bașcan și-au anunțat intenția de a candida la alegeri.