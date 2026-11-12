Peste 200 de mii de lei, cheltuiți în campania electorală, dar neraportați, întâlniri electorale organizate în instituții publice, în timpul orelor de lucru - sunt câteva dintre neregulile constatate de observatorii Promo-LEX în cel de al doilea raport de monitorizare a campaniei electorale din Autonomia Găgăuză.

Promo-LEX estimează că, în campania pentru funcția de bașcan, au fost cheltuiți, dar neraportați, cel puțin 210 mii de lei. Cea mai mare parte a sumei, aproximativ două treimi, îi revine candidatului socialiștilor Fiodor Gagauz.

Nicolae PANFIL, ȘEFUL MISIUNII DE OBSERVARE PROMO-LEX: „Vorbim aici de o sumă mai exactă de 139.500 lei, în principal pentru materiale promoționale. Urmează Cornel Dudnic cu 23,5%, Alexandru Stoianoglu cu 5,4% și Sergei Anastasov cu 4,3%.”

Nicolae Panfil precizează că sunt estimări proprii, făcute în baza activităților observate în teritoriu și a costurilor de piață pentru materialele și serviciile folosite în campanie. I-am telefonat pe candidații vizați pentru o reacție. Gagauz și Stoianoglo nu ne-au răspuns la telefon, iar Dudnic și Anastasov au declarat că au raportat toate cheltuielile la CEC. O altă neregulă vizează paginile și conturile anonime de pe rețelele sociale.

Nicolae PANFIL, ȘEFUL MISIUNII DE OBSERVARE PROMO-LEX: „Găgăuz Point, Găgăuzia Now, sunt pagini de pe Facebook, de pe TikTok cu același nume. Au publicat conținut denigrator la adresa tuturor candidaților la funcția de bașcan, cel mai mult împotriva lui Alexandru Stoianoglu, Sergei Anastasov și Oleg Arizan.”

Observatorii au identificat și conturi care l-au promovat pe Fiodor Gagauz, însă acesta a negat orice implicare în crearea sau administrarea lor.

Fiodor GAGAUZ, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Nici eu, nici echipa mea de campanie nu am creat aceste conturi, nu le-am finanțat și nu am administrat aceste conturi.”

În ceea ce privește utilizarea resurselor administrative, Promo-LEX a documentat 61 de situații. Dintre acestea, 44 vizează întâlniri electorale organizate în instituții publice, în timpul programului de activitate. Cele mai multe cazuri au fost constatate în campaniile lui Fiodor Gagauz și Serghei Anastasov.

Igor BUCĂTARU, ȘEF ECHIPĂ ANALIZĂ ȘI CERCETARE PROMO-LEX: „În opinia noastre, în așa instituții cum ar fi de exemplu spitalul, în general trebuie să nu există, să nu fie activități de agitație. Alte autorități publice, precum primărie sau întreprinderi municipale, să fie strict în afară programului de muncă.”

Serghei Anastatov ne-a spus că fiecare întâlnire a coordonat-o cu administrația instituțiilor și nu le-a periclitat activitatea. Fiodor Gagauz nu a comendat deocamdată această constatare. Observatorii avertizează că astfel de întâlniri afectează egalitatea de șanse și activitatea instituțiilor. Aceștia au semnalat și două posibile cazuri de corupere a alegătorilor: o donație făcută unei biserici de către liderul unui partid și mesajul unei directoare de gimnaziu, care a mulțumit unui candidat pentru reparații și l-a numit cel mai bun. Promo-LEX atrage atenția că nu a putut stabili o legătură directă între aceste situații și influențarea votului. Raportul cuprinde constatările observatorilor din perioada 16 octombrie – 10 noiembrie.