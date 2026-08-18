Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu noi precizări despre accidentul suferit în timpul vacanței cu familia și despre starea sa de sănătate. Edilul spune că se află sub supravegherea medicilor, că a fost transferat ieri într-un alt spital și neagă informațiile și speculațiile apărute în spațiul public privind circumstanțele incidentului.

În postarea sa, Ceban afirmă că, după revenirea în țară, a fost internat într-un spital municipal, iar ieri a fost transferat într-o altă instituție medicală, la recomandarea medicilor.

„Din prima zi, cum m-am întors, am fost internat într-un spital municipal, iar ieri am fost transferat într-un alt spital, la sfatul și indicația medicilor”, a scris primarul.

Edilul a precizat că vacanța era planificată din timp și că familia nu a fost cazată la hotel, ci într-un apartament închiriat.

Neagă că ar fi participat la vreo petrecere

Totodată, Ceban neagă că ar fi participat la vreo petrecere sau că accidentul ar fi avut legătură cu presupuse stări despre care s-a speculat în spațiul public.

„Nu am participat la nicio petrecere și nu am avut niciun fel de stări care mi se invocă intenționat”, a menționat acesta.

Primarul susține că sunt false și informațiile privind locul, țara și cauzele producerii incidentului, fără a preciza însă unde și în ce circumstanțe s-a accidentat.

În același timp, Ceban afirmă că își continuă activitatea de la distanță, participând la ședințe și fiind în legătură cu colegii din Primărie.

Și-a întrerupt vacanța din cauza unui incident

Ieri, Ion Ceban a anunțat că, în urma unui „incident neplăcut” produs în timpul unei vacanțe cu familia, a fost nevoit să revină de urgență în țară și să treacă printr-o intervenție chirurgicală la picioare. Ulterior, în spațiul public a apărut o fotografie în care acesta ar fi fost surprins într-un scaun cu rotile, pe aeroportul din Londra, imagine despre care primarul a afirmat că este trucată.

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