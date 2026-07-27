Ion Ceban iese din nou la rampă. La ședința Primăriei Chișinău, în fața subalternilor săi, în loc să vorbească despre problemele reale ale capitalei, edilul a adresat probleme politice. A criticat guvernarea folosind cuvinte dure și l-a parodiat pe proaspătul premier, Vasile Tofan. Guvernul nu a venit cu o reacție.

„Într-o țară normală. Pentru cei care au o memorie scurtă. Dacă nu vă duce capul. Moldovenii ca proștii.”

Cu acest limbaj și-a caracterizat primarul capitalei oponenții politici și pe cei care gândesc altfel politica. Criticii săi spun că acest lucru a devenit o normalitate pentru Ion Ceban, care nu pierde niciodată ocazia de a transforma ședința operativă a primăriei Chișinău într-o platformă pentru lansarea acuzațiilor la adresa guvernanților.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Vreau doar un mesaj să transmit celor de la Guvern și în special celor tripăduși din diferite ministere care se tot perindează pe la televizoare și încurcă laia cu bălaia. Tot ce se face, această panică este pentru a divia atenția publică, de la problemele reale cu care se confruntă cetățenii și de a aduce panică în societate.”

Ion Ceban a făcut referire și la videoclipul postat ieri pe facebook de Vasile Tofan și l-a ironizat.

„Încerc să vorbesc în fiecare zi cu cel puțin 5-6 antreprenori. Îi sun de obicei când sunt în drum. Am venit cu adevărat să mișc lucrurile înainte.”

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Am văzut cum primul ministru deja votat în parlament se delectează la telefon. ”Salut! Salut! Sunt Vasile din Moldova sunt prim-ministru și îmi pasă.” Și tot așa mai departe. Vreau să spun că mulți antreprenori deja au falimentat din cauza costurilor”.

Ședința operativă a primăriei Chișinau a durat astăzi aproape 40 de minute, dintre care 30 a vorbit Ion Ceban, iar din toții șefii de direcții la raport a ieșit doar reprezentatul Educației.

„Vă dorec o săptămână cât mai reușită.”