La două săptămâni de la intervenția chirurgicală la picioare, suferită în urma unui incident produs în vacanță, Ion Ceban a avut prima apariție online. Primarul capitalei a prezidat, de la distanță, ședința Primăriei și a spus că nu se poate deplasa, dar că se simte bine și se află în perioada de recuperare. Ceban nu a precizat însă unde se află și nici ce i s-a întâmplat.

Conectat pe zoom și pe un fundal neutru, în care nu este clar dacă se află la spital sau acasă, Ion Ceban și-a făcut prima apariție publică, online, la ședința operativă de astăzi a primăriei Chișinău.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Vreau să vă comunic că sunt bine și chiar dacă deocamdată nu mă pot deplasa și sunt nevoit zilnic să urmez foarte, foarte multe sfaturi, exerciții pe care le-au recomandat medicii. Da, deocamdată nu pot merge, dar asta nu mă încurcă să fiu prezent în fiecare zi, în viața orașului nostru drag.”

Ion Ceban a mai spus că speră că în două săptămâni se va putea deplasa prin oraș cu ajutorul unui scaun cu rotile, iar atunci va vedea care sunt problemele reale legate de mobilitate cu care se confruntă oamenii din capitală.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Sper că în curând să pot ieși în scaunul cu rotile și în acea perioadă când mă voi deplasa cu ajutorul scaunului cu rotile, alături de colegi, inclusiv cred că din altă perspectivă voi vedea cum stau lucrurile în oraș, amenajarea orașului prin prisma persoanelor cu mobilitate redusă sau mamele cu cărucior mici.”

Nici acum, însă, Ceban nu a precizat unde și în ce circumstanțe s-a produs incidentul. Pe 19 august, după încheierea intervenției, primarul a anunțat că aceasta a durat aproximativ șapte ore. Cu două zile mai devreme, edilul spusese că, în timp ce se afla într-o scurtă vacanță cu familia, a avut un „incident neplăcut” și a fost nevoit să revină de urgență în țară pentru a fi operat la picioare.

Ulterior, în spațiul public a apărut o fotografie în care un bărbat care seamănă cu Ion Ceban este surprins într-un scaun cu rotile, cu ambele picioare bandajate. Imaginea ar fi fost realizată pe aeroportul din Londra. Primarul susține însă că fotografia este trucată.