În fața susținătorilor și colegilor de partid, Ivan Cîlcic, candidatul Partidului Popular Găgăuz, și-a lansat campania electorală pentru funcția de bașcan al autonomiei. În discursul său, acesta a făcut apel la unitate și a promis condiții de trai mai bune pentru locuitori. Evenimentul a avut loc la Casa de Cultură din Comrat.

Lansarea candidaturii lui Ivan Cîlcic a avut loc în cadrul congresului Partidului Popular Găgăuz. Acesta a urcat primul la tribună și a fost întâmpinat cu aplauze scurte.

Cîlcic i-a salutat pe cei prezenți în trei limbi - găgăuză, română și rusă.

„Bună ziuam doamnelor și domnilor!”

Ulterior, candidatul și-a ținut discursul în limba rusă, care a durat circa 20 de minute. Acesta a spus că va apăra drepturile autonomiei și va colabora cu autoritățile centrale ale Republicii Moldova.

Ivan CÎLCIC, CANDIDATUL PARTIDULUI POPULAR GĂGĂUZ LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Pentru ca toți cetățenii țării să beneficieze de condiții mai bune. Pentru că poporul nostru este unul singur. Trăim în aceeași casă, iar Republica Moldova este casa noastră.”

Cîlcic susține că programul său are la bază bunăstarea cetățenilor din autonomie și vine cu promisiuni.

Ivan CÎLCIC, CANDIDATUL PARTIDULUI POPULAR GĂGĂUZ LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Vrem să creăm locuri de muncă și să le oferim tinerilor, cetățenilor noștri posibilitatea de a munci aici, acasă.”

Ivan Cîlcic are 59 de ani și este vicepreședinte al Partidului Popular Găgăuz, formațiune creată în 2025. Acesta s-a născut în Georgia și are studii superioare, fiind de profesie inginer-mecanic.