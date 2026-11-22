Ivanna Koksal, candidata care s-a clasat pe locul patru în primul tur al alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze, și-a anunțat susținerea pentru Fiodor Gagauz. Cei doi au fost colegi în Parlament, în fracțiunea Partidului Socialiștilor. Turul al doilea, în care Gagauz îl va înfrunta pe Alexandr Stoianoglo, va avea loc pe 29 noiembrie.

Ivanna Koksal și-a anunțat decizia într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale. Aceasta a explicat că susținerea se bazează pe experiența de colaborare cu Fiodor Gagauz, alături de care a activat mai mulți ani în Parlament. Koksal a candidat independent și a obținut 11,05 la sută din voturi, clasându-se pe locul patru.

Ivanna KOKSAL, FOST CANDIDAT LA BAȘCAN

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tr pentru tr „În turul al doilea am decis să-l susțin pe Fiodor Nikodimovici Gagauz. Această decizie se bazează, înainte de toate, pe experiența mea personală de colaborare cu el. Am lucrat împreună mai mulți ani în Parlament.”



Totodată, fosta candidată a menționat că susținerea sa reprezintă o alegere personală și că diferențele politice nu ar trebui să afecteze respectul reciproc.





În primul tur, Alexandr Stoianoglo a acumulat 38,44 la sută din voturi, iar candidatul socialiștlr Fiodor Gagauz – 24,22 la sută. Cei doi se vor confrunta în turul al doilea, programat pentru 29 noiembrie.