După ce ieri a revenit în Republica Moldova, prin Aeroportul Internațional Chișinău, unde ar fi fost audiat de reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate, liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a apărut astăzi în fața subordonaților săi cu un mesaj de mulțumire pentru Moscova. Prima sa declarație publică după vizita în Rusia a fost dominată de asigurările primite de la autoritățile ruse privind continuarea livrărilor de gaze naturale și energie electrică în regiune.

Potrivit Zonei de Securitate, în cadrul unei reuniuni cu reprezentanții structurilor administrative nerecunoscute de la Tiraspol, Krasnoselski a afirmat că Moscova i-ar fi transmis că nu va renunța la sprijinirea regiunii transnistrene.

„La Moscova mi s-a transmis un mesaj clar că Moscova nu va lăsa Transnistria și va oferi tot sprijinul pentru livrările de gaz și, respectiv, de energie electrică”, a declarat acesta, invocând existența unor dificultăți tehnice care ar fi soluționate împreună cu partenerii implicați.

Declarațiile vin după ce Krasnoselski a efectuat o vizită la Moscova, unde a primit din partea președintelui rus, Vladimir Putin, Ordinul de Onoare al Federației Ruse. Cu acea ocazie, liderul separatist și-a reafirmat apropierea politică de Rusia, declarând că regiunea transnistreană face parte din „lumea rusă”.

De această dată, mesajul transmis de Krasnoselski a fost unul de recunoștință față de Kremlin, însă fără prezentarea unor detalii verificabile despre mecanismul prin care ar urma să fie garantate livrările energetice.

Promisiuni despre gaze, fără explicații despre soluțiile aplicate

Așa-numitul vicepremier și șef al așa-numitului Minister al Dezvoltării Economice, Serghei Obolonik, a calificat situația cu livrările de gaz drept „complicată, dar gestionabilă”. Potrivit lui, la Tiraspol se desfășoară „o serie de măsuri tehnice legate de producerea energiei electrice, pentru stabilizarea regimului livrărilor de gaz”.

Obolonik nu a menționat că MGRES din Dnestrovsc a trecut pe cărbune. El a mai declarat că au fost identificate sursele de finanțare a gazului până la 1 aprilie, iar iarna regiunea ar urma să primească până la 3 milioane de metri cubi de gaz pe zi.

Vizita la Moscova, în centrul controverselor

Revenirea lui Krasnoselski în Republica Moldova a avut loc într-un context tensionat. La 5 noiembrie, autoritățile de la Chișinău au anunțat intenția de a-i aplica o interdicție de a părăsi țara pentru o perioadă de cinci ani, după deplasarea acestuia la Moscova.

La întoarcere, liderul separatist ar fi fost audiat de SIS pe Aeroportul Internațional Chișinău, iar circumstanțele exacte în care a ajuns în capitala Rusiei nu au fost clarificate public.

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