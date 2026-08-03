Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avut o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe a Letoniei, Baiba Braže, în cadrul căreia au fost discutate principalele direcții de cooperare dintre cele două state.

Oficialii s-au referit la parcursul european al Republicii Moldova, relațiile moldo-letonе și oportunitățile de dezvoltare a cooperării economice.

Șeful Executivului a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a menționat că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să avanseze în procesul de negocieri de aderare la Uniunea Europeană, în baza reformelor realizate și a angajamentelor asumate.

Un alt subiect abordat a fost implementarea Planului de Creștere pentru Republica Moldova, precum și colaborarea în domenii precum transformarea digitală și consolidarea securității cibernetice.

Discuțiile au vizat și situația regională de securitate, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului declanșat de Federația Rusă.

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe a Letoniei a reconfirmat susținerea țării sale pentru parcursul european al Republicii Moldova și disponibilitatea de a continua cooperarea în domeniile prioritare.

Cei doi oficiali au reiterat necesitatea menținerii eforturilor comune pentru consolidarea securității și stabilității în regiune, precum și sprijinul ferm pentru Ucraina.