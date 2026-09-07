Liga Orașelor și Comunelor va fuziona cu Partidul Național Liberal, iar cele două formațiuni își vor continua activitatea într-o singură structură politică. Anunțul a fost făcut astăzi de copreședintele LOC, Alexandru Bujorean, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestuia, decizia urmărește consolidarea forțelor politice de centru-dreapta și susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

Bujorean a declarat că decizia vine în contextul unei fragmentări a scenei politice de centru-dreapta și a necesității consolidării forțelor politice care susțin parcursul european al Republicii Moldova.

„A venit momentul să lăsăm deoparte orgoliile personale, ambițiile mărunte și proiectele politice construite în jurul unei singure persoane”, a declarat Alexandru Bujorean.

Potrivit liderului LOC, formațiunea își propune ca, prin fuziunea cu PNL, să continue activitatea politică într-o singură structură de partid.

„Liga Orașelor și Comunelor face astăzi un pas spre consolidare. Vă aducem la cunoștință decizia noastră de a fuziona cu Partidul Național Liberal și de a continua activitatea noastră politică sub un singur drapel de partid și o singură idee națională”, a spus Bujorean.

El a precizat că fuziunea nu presupune, în opinia sa, renunțarea la experiența acumulată de LOC, menționând organizațiile teritoriale, aleșii locali și activitatea formațiunii în administrația publică locală.

„Aducem în această construcție experiența administrației locale, organizațiile noastre teritoriale, aleșii locali și mai ales legătura noastră directă cu oamenii”, a declarat Bujorean.

Bujorean: „Opoziția nu înseamnă anti-europenism”

Liderul LOC a mai spus că noua construcție politică va susține direcția europeană a Republicii Moldova și a pledat pentru existența unei opoziții care să susțină integrarea europeană, dar să critice deciziile guvernării atunci când consideră că acestea sunt greșite.

„Opoziția față de un partid de guvernământ nu înseamnă opoziție față de ideea europeană”, a afirmat Alexandru Bujorean.

Despre LOC și PNL

Partidul Liga Orașelor și Comunelor a fost înregistrat în Republica Moldova în mai 2023 și este condus de Alexandru Bujorean și Constantin Cojocari. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, formațiunea avea declarat un număr de 1.070 de membri în iulie 2025.

Partidul Național Liberal este înregistrat în Republica Moldova din 2007. Potrivit datelor ASP, formațiunea este condusă interimar de Mihail Severovan și avea 1.579 de membri declarați la situația din 11 iulie 2025.