Astăzi are loc ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt 23 de subiecte, printre care proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea plăților unice cu caracter excepțional.

UPDATE 14:35 Proiectul de lege pentru completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 72/2025 cu articolul 125'1, , susținut în lectura a doua de 76 de deputați.

UPDATE 14:28 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea cadrului normativ conex domeniului securităţii aprovizionării cu produse petroliere), susținut în lectura a doua de 57 de deputați.

UPDATE 14:23 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 nr. 322/2025 și acordarea plăților unice cu caracter excepțional, susținut în lectura a doua de 54 de deputați.

UPDATE 13:52 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 nr. 321/2025 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.1.1, anexa nr.1.2, anexa nr.2), susținut în lectura a doua de 80 de deputați.

UPDATE 13:50 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 nr. 320/2025 (art.1, 14'1, anexa nr.1, anexa nr.2), susținut în lectura a doua de 69 de deputați.

UPDATE 13:42 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice), susținut în lectura a doua de 57 de deputați.

UPDATE 13:38 Proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională, susținut în lectura a doua de 66 de deputați.

UPDATE 13:35 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 235/2017 cu privire la înregistrarea genetică judiciară (clauza de armonizare, art.2, 7'1 ș.a.), susținut în lectura a doua de 71 de deputați.

UPDATE 13:33 Ordinea de zi a fost aprobată.

UPDATE 13:05 Ședința a început. Sunt prezenți 93 de deputați.