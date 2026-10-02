Curtea Constituțională a respins, vineri, 2 octombrie, sesizarea depusă de mai mulți deputați ai Partidului Socialiștilor, care au contestat prevederea din Codul electoral referitoare la obligativitatea cunoașterii limbii române de către candidații la funcția de guvernator al Autonomiei Găgăuze.

Autorii sesizării au solicitat excluderea sintagmei „și română” din articolul 161 alineatul (4) al Codului electoral. Sesizarea a fost semnată de Igor Dodon, Grigorii Uzun, Ala Ursu-Antoci, Alla Pilipețcaia, Alla Darovannaia, Marcel Cenușa, Pavel Voicu, Bogdan Țîrdea, Grigore Novac, Vlad Batrîncea și Vladimir Odnostalco.

Prin hotărârea pronunțată vineri, Curtea a recunoscut constituțională prevederea contestată. Decizia este definitivă și nu poate fi supusă unei căi de atac.

Explicația Curții Constituționale

Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat că stabilirea condiției privind cunoașterea limbii române pentru candidatul la funcția de guvernator al UTA Găgăuzia nu reprezintă o condiție imprevizibilă.

Potrivit argumentării prezentate de Curte, cunoașterea limbii oficiale este relevantă pentru comunicarea directă a guvernatorului cu autoritățile centrale și pentru colaborarea dintre instituțiile naționale și cele ale autonomiei.

Curtea a mai subliniat că exercitarea corespunzătoare a mandatului presupune ca demnitarul să poată utiliza limba oficială la nivelul necesar îndeplinirii atribuțiilor sale.

Astfel, candidații la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia trebuie în continuare să cunoască limba română, în conformitate cu prevederea menținută de Curtea Constituțională.