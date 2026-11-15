Zece încălcări ale legislației electorale au fost semnalate și documentate în UTA Găgăuzia până la ora 16:00, în ziua alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară. Potrivit informațiilor operative prezentate de CEC, în baza datelor raportate de Inspectoratul General al Poliției, trei cazuri vizează agitația electorală interzisă, alte șase – transportarea organizată a alegătorilor, iar unul se referă la un comportament agresiv în apropierea unei secții de votare.

Informația a fost prezentată de președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, în cadrul unui briefing de presă. Aceasta a precizat că situațiile sunt documentate, însă circumstanțele fiecărui caz și eventuala răspundere juridică urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

Șase cazuri de transportare organizată a alegătorilor și trei de agitație electorală interzisă

Potrivit Angelei Caraman, cele mai multe încălcări raportate vizează transportarea organizată a alegătorilor. Poliția a înregistrat șase asemenea cazuri, în timp ce alte trei se referă la agitație electorală desfășurată în ziua scrutinului, când aceasta este interzisă.

Un alt incident a vizat un comportament agresiv în adiacentul unei secții de votare.

„Până la această oră, potrivit informațiilor operative prezentate de Inspectoratul General al Poliției, au fost semnalate și documentate 10 încălcări. Cu referire la agitația electorală interzisă sunt trei cazuri, transportarea organizată a alegătorilor – șase cazuri și un comportament agresiv în adiacentul secției de votare. Subliniem că aceste informații au caracter operativ, iar circumstanțele fiecărui caz și eventuala răspundere juridică urmează să fie stabilite de către autoritățile competente”, a declarat Angela Caraman.

CEC le amintește concurenților că agitația electorală este interzisă

Președinta CEC a reiterat că, în ziua alegerilor, concurenții electorali și susținătorii acestora nu au dreptul să facă agitație electorală, nici prin comunicare directă cu alegătorii, nici în mediul online.

Totodată, alegătorilor le este interzis să fotografieze sau să filmeze buletinul de vot completat și să îl expună public. Astfel de acțiuni constituie contravenții și sunt sancționate conform legii.

Aproape 28% dintre alegători au votat până la ora 16:00

Potrivit datelor prezentate de Angela Caraman, până la ora 16:00, în cele 67 de secții de votare din Găgăuzia au votat aproximativ 36.000 de persoane, ceea ce reprezintă aproape 28% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.

Cea mai mare prezență a fost înregistrată în circumscripția Bugeac, unde peste 46% dintre alegători și-au exercitat dreptul la vot. În 29 de circumscripții, participarea a depășit pragul de 25%, necesar pentru validarea alegerilor pentru Adunarea Populară în circumscripțiile respective.

În ceea ce privește profilul alegătorilor, peste 55% dintre cei care au votat sunt femei, iar aproximativ 45% sunt bărbați. Cea mai activă categorie de vârstă este cea a persoanelor între 66 și 75 de ani, care reprezintă peste 28% din totalul votanților. Tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani constituie puțin peste 5%.

Cele 67 de secții de votare rămân deschise până la ora 21:00. După închiderea acestora vor fi prezentate rezultatele preliminare, care urmează să fie verificate ulterior în baza proceselor-verbale originale recepționate de Comisia Electorală Centrală.

Locuitorii din UTA Găgăuzia sunt așteptați la urnele de vot

Astăzi, 15 noiembrie, locuitorii din UTA Găgăuzia sunt așteptați la urne pentru a-și alege bașcanul și componența Adunării Populare. Pentru cele două scrutine au fost deschise 67 de secții de votare, iar peste 129 de mii de alegători sunt înregistrați cu drept de vot. Secțiile vor activa între orele 07:00 și 21:00.

Pentru funcția de guvernator al Autonomiei Găgăuze, în buletinul de vot sunt înscriși opt candidați: trei desemnați de partide politice și cinci independenți.

Scrutinul are loc după ce funcția de bașcan a fost declarată vacantă, la 17 august 2026, printr-o decizie a Adunării Populare. Hotărârea a venit în urma condamnării fostului bașcan, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Sentința a fost menținută de Curtea de Apel la 28 mai 2026.

În paralel, pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară s-au înscris 132 de candidați: 42 desemnați de partide politice și 90 independenți.

Peste 258 de mii de buletine, tipărite pentru cele două scrutine

Comisia Electorală Centrală a tipărit în total 258.780 de buletine de vot, câte 129.390 pentru fiecare scrutin. Alegătorii vor primi buletine în limbile română, rusă și găgăuză. Pentru fiecare scrutin au fost tipărite 8.150 de buletine în română, 100.740 în rusă și 20.500 în găgăuză.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile electorale, în autonomie sunt înregistrați peste 129 de mii de alegători. Cele 67 de secții de votare sunt repartizate în localitățile autonomiei, iar prezența la urne va putea fi urmărită în timp real, în toate cele 35 de circumscripții, pe paginile oficiale ale Comisiei Electorale Centrale și Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

Cărți de identitate provizorii, eliberate gratuit în ziua alegerilor

Alegătorii care nu au un act de identitate valabil sau trebuie să ridice un document deja confecționat pot solicita ajutorul Agenției Servicii Publice. Centrele multifuncționale din Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești vor activa astăzi, în regim special, între orele 07:00 și 21:00.

Cetățenii cu vârsta de cel puțin 18 ani, înregistrați la domiciliu sau la reședința temporară într-o localitate din UTA Găgăuzia cu cel puțin trei luni înainte de primul tur, vor putea obține gratuit cărți de identitate provizorii sau ridica actele deja confecționate.

Potrivit CEC, pentru a vota, alegătorii pot prezenta cartea sau buletinul de identitate, inclusiv în versiune provizorie, precum și pașaportul Republicii Moldova, chiar dacă termenul de valabilitate a expirat, cu condiția ca documentul să nu fi devenit nevalabil din alte motive.

Scrutinul va fi monitorizat de peste 230 de observatori

Desfășurarea alegerilor va fi urmărită de 149 de observatori naționali, acreditați din partea a cinci organizații neguvernamentale, și 83 de observatori internaționali, reprezentând 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale.

Informațiile despre prezența la vot și desfășurarea scrutinului vor fi publicate pe parcursul zilei pe paginile oficiale ale CEC și Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

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